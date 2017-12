El Barça visitarà el Betis el diumenge 21 de gener a les 20.45 h

La Lliga de Futbol Professional ha donat a conèixer els horaris de la jornada 20 de Primera Divisió. El Barça visitarà Sevilla, en aquest cas per jugar contra el Betis, el diumenge 21 de gener a les 20.45 h. Unes hores abans, a les 16.15 h, el Girona s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid de Diego Pablo Simeone en la que serà la primera visita dels catalans al nou Wanda Metropolitano. Aquest cop l'Espanyol no jugarà en dilluns, sinó que jugarà contra el Sevilla, a casa, dissabte a les 13 h, just abans que el Madrid rebi el Deportivo.