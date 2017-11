Aprendre a tenir sentit comú a les xarxes socials

"L’ús de les xarxes socials és un tema tan quotidià que sovint no hi posem el focus, i ens cal posar-l’hi". La reflexió, que fa un especialista en comunicació com Francesc Grau, és aplicable a tots els àmbits de la vida. Però el Barça la té molt present i vol inculcar-la com un altre dels valors de La Masia. Per això, el club ha organitzat per a aquest divendres una conferència adreçada als pares dels esportistes que hi ha a l’escola de formació blaugrana. L’educació en el món 2.0 és part de l’aprenentatge. I de motius no en falten. "Es tracta de tenir sentit comú. El que passa és que no sempre és fàcil trobar-lo".

Francesc Grau, gironí i director de l’empresa Zonetacts, ha fet diverses xerrades a escoles per parlar de l’ús de les xarxes i dels riscos i oportunitats que suposen. Fa unes setmanes, el Barça s’hi va posar en contacte perquè fes la mateixa explicació a Sant Joan Despí, una conferència amb unes "necessitats concretes". Les principals són que la xerrada no s’adreça als joves, sinó a les famílies, que tenen uns fills molt especials. "El club té unes necessitats concretes, perquè molts dels que són a La Masia acabaran sent ‘celebrities’ que capitalitzaran la seva imatge pública a través de les xarxes socials".

Aquesta xerrada no és un cas aïllat. Com va explicar fa un temps l’ARA, a La Masia hi ha una regulació de l’ús del mòbil i del món 2.0, que, per exemple, prohibeix fer servir el telèfon durant els àpats o publicar imatges o informacions relacionades amb el centre –el missatge és: el que passa a La Masia es queda a La Masia–. Periòdicament, els empleats del club fan xerrades als joves sobre el món digital, amb recomanacions sobre com utilitzar aquestes noves tecnologies. De fet, la conferència d’aquest divendres s’ha tancat amb aquests exemples pràctics. "No se li està dient que no pengi això o allò. Se li està dient que vagi alerta", diu Grau.

‘Celebrities’ de 14 anys

N’hi ha prou mirant alguns perfils de Twitter o d’Instagram per comprovar la importància d’aquest fenomen. "L’esport és un espectacle de masses i hi ha nanos de 14, 15 o 16 anys que ja tenen 500.000 o 700.000 seguidors! Això són més subscriptors que molts diaris. I n’hi ha prou que escriguin qualsevol cosa perquè 2.000 persones responguin a l’instant. Això és un efecte brutal". Per això són clients potencials de multinacionals, ja que les marques busquen que publicitin determinats continguts.

És habitual, doncs, que amb només 14 anys ja hi hagi contractes sobre la taula per una quantitat sucosa. Internet, la xarxa, el món 2.0 "són una oportunitat" que els joves d’avui en dia tenen i que no hi havia antigament. El repte és conviure-hi. "Les marques volen gent maca: que no s'enrigui dels altres, que no insulti, que no falti al respecte...". En definitiva, bons exemples, cosa que no sempre és fàcil de trobar en un ecosistema on alguns d’aquests joves són extremadament populars. Dit en un llenguatge planer, que no els pugin els fums al cap.

Tot i que per a una generació d’usuaris pot semblar que aquesta conferència és innecessària, al club no opinen el mateix, i posen l’accent, precisament, en el segment de població a què va adreçada. Perquè, expliquen, és probable que molts joves de La Masia hagin tingut mòbil abans que els seus pares. "Cal tenir en compte aquest context i insistir que les famílies són responsables de l’ús de les xarxes que fan els fills fins que compleixen 18 anys. De la mateixa manera que se’ls ha ajudat a creuar el carrer i a mirar a dreta i esquerra si ve algun cotxe, també cal acompanyar-los en el món digital, on, a més a més, la majoria de vegades interactuen sols davant un ordinador o un mòbil: ells estan sols, però el que diuen té un gran impacte social". Si antigament les converses privades quedaven a la memòria dels interlocutors, avui queden enregistrades. I si abans s’escrivien les reflexions en un diari personal, ara es fan públiques. "Algú s’imagina anant pel carrer i escrivint tot allò que pensa a les parets? Doncs fer-ho en un bloc és més o menys el mateix".

Només fa quatre anys que s’utilitza WhatsApp de forma generalitzada, i una desena que estan en marxa Instagram, Twitter i Facebook. "Encara és massa aviat per saber quin efecte tindran les publicacions en el futur. Qui em diu que un dia no apareixerà un robot que em posarà sobre la taula tot el que he dit? Això queda gravat". Una vegada més, Grau apel·la a la prudència, la mateixa que vol el Barça per als joves. Educar en el món 2.0 també és educar en la vida. Potser hi haurà menys titulars a la premsa groga. El que és segur és que hi haurà menys maldecaps.