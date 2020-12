El Barça femení jugarà al Camp Nou per primer cop, contra l'Espanyol el dia de Reis

El derbi català de la Primera Iberdrola tindrà lloc per primer cop al Camp Nou. Des de la professionalització de l'equip l'any 2015, l'equip dirigit per Lluís Cortès mai havia trepitjat la gespa de l'estadi. Ara això canviarà amb un partit històric.

Les jugadores blaugranes, que des del 2019 juguen a l'estadi Johan Cruyff, saltaran al terreny de joc del Camp Nou per commemorar el 50è aniversari del partit que el 25 de desembre del 1970 va disputar en el mateix escenari l'equip de dones Selecció Ciutat de Barcelona, considerat com l'embrió del futbol femení blaugrana. El dia de Nadal del 1970 les pioneres del Barça van jugar un partit contra la Unió Esportiva Centelles, que va acabar sense gols, com a preludi d'un partit del primer equip masculí davant el CSKA de Sofia. Aquell partit, davant de 60.000 persones que s'havien citat a l'estadi per viure una matinal de futbol, va passar a formar part de la història blaugrana del Barça femení, tot i que en aquell moment no poguessin vestir els colors del club ni utilitzar el seu nom.

Aquest 6 de gener està previst que una representació d'aquell equip pugui assistir a veure el matx en directe, si les mesures sanitàries ho permeten. Així mateix, les jugadores blaugranes lluiran un missatge commemoratiu estampat a la samarreta per recordar la fita de fa 50 anys, mentre que en els videomarcadors i a través de les pantalles de leds que voregen el terreny de joc es recordarà aquell enfrontament únic.