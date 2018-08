El Barça Lassa cedeix el favoritisme als clubs brasilers de la Copa Intercontinental de futbol sala

El Barça Lassa de futbol sala viatja aquest divendres cap a Tailàndia per disputar la Copa Intercontinental a partir de dilluns, dia 27, i fins al diumenge 2 de setembre. El tècnic, Andreu Plaza, va rebutjar l’etiqueta de favorits, i la deixa per als equips brasilers Magnus i Carlos Barbosa. “Volem ampliar el palmarès del club i sempre tenim l'obligació de guanyar perquè som el Barça, però no podem oblidar que som en pretemporada i els equips brasilers arriben més rodats”, ha dit el tècnic blaugrana.

Esquerdinha també ha parlat, i ha avisat que “els equips brasilers es prenen molt seriosament aquesta competició". "Per a ells és un autèntic Mundial i ens ho posaran molt difícil”. Finalment, Arthur, que ha arribat aquest estiu procedent del Magnus i s’enfrontarà als seus excompanys, ha explicat: “Ens hem enviat missatges, però a la pista cadascú defensarà els seus colors i jo només penso a guanyar amb el Barça”.

El Barça Lassa està enquadrat al grup B i tindrà com a rivals l’Elite Futsal (EUA) i el Magnus Futsal (Brasil) a la fase prèvia. El primer partit serà el Barça Lassa - Elite Futsal i es disputarà dilluns, dia 27, a les 13.30 h, en hora de Catalunya. El segon partit serà el Barça Lassa - Magnus Futsal, i es disputarà dimecres, dia 29, també a les 13.30 h, sempre en hora catalana. Els dos primers del grup es classifiquen per a les semifinals, que es disputaran el dissabte dia 1 d’agost a les 10.30 h i a les 13.00 h. I la final està prevista per al diumenge dia 2 d’agost a les 10.15 h.