El Barça farà a la Xina i el Japó la gira de l'estiu vinent

El Barça canviarà de destí per fer la gira de pretemporada de l'estiu del 2019. Després de dos anys viatjant als Estats Units, el conjunt blaugrana anirà a l'Àsia per preparar el curs vinent. Així ho ha anunciat el portaveu del club Josep Vives, que ha anunciat algunes de les mesures aprovades en la junta directiva prèvia a l'assemblea de compromisaris d'aquest cap de setmana. El Barça jugarà a la Xina i el Japó "en el marc de l'expansió de la marca". "L'Àsia és el continent del món on tenim més seguidors. Hi tenim una oficina permanent a Hong Kong, i nombrosos projectes com Mission Hills, una Barça Academy i 15 escoles", ha explicat Vives, que ha destacat que aquests dos països són "estratègics" per un Barça que "vol apostar per aquests mercats". Vives, però, ha puntualitzat que de moment no tenen cap rival assignat, pel que encara no se sap si el conjunt blaugrana seguirà participant a l'International Champions Cup com ha fet els últims anys.

Així, el club blaugrana tornarà al continent asiàtic, que no visita des que va disputar un amistós a Qatar al desembre del 2016 i anteriorment el Mundial de Clubs del 2015 al Japó i la gira que el va portar per Tailàndia i Malàisia a l’estiu del 2013. El Japó i la Xina són dos dels 10 mercats estratègics assenyalats per l'actual junta directiva del Barça per a expandir la seva marca.

Modificacions al nou seient lliure

Vives també ha anunciat un canvi important que afecta a l'aplicació del nou seient lliure. La modificació més important recau en la divisió de la ponderació dels partits segons la volta: desapareix el 35-65%, ja que ambdues voltes passaran a comptar el mateix. A més, el cobrament per partit estarà vinculat al preu de venda al públic de l'entrada assignada a aquella localitat. És a dir, que el cobrament per partit alliberat estarà vinculat al preu de venda al públic de la localitat, i no al preu pagat per l’abonament. L'abonat cobrarà el 50% del preu, un cop restat l’IVA i les despeses de gestió. "No fem marxa enrere. Evaluem constantment totes les decisions que anem prenent. Hi havia qüestions que estaven funcionant bé i altres que podien millorar. Pensem en l'interès general del club i l'interès particular dels socis", ha argumentat Vives.

NOVETAT DEL SEIENT LLIURE | Per tant, a partir d’aquest 20 d’octubre, les especificacions que configuren el Seient Lliure queden de la següent manera 👇 pic.twitter.com/BqPHxnX3Vn — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 16 d’octubre de 2018

El Barça ha detectat un 9% d'increment mitjà pel que fa a l'assistència als partits d'aquest curs respecte l'anterior (un 14% més per venda d'entrades i un 4% més d'assistència de socis abonats), però alhora ha assenyalat que encara hi ha un 20% de socis que no alliberen la seva localitat ni assisteixen al Camp Nou. La resta de condicions anunciades respecte al seient lliure es mantenen iguals.

Josep Vives explica que, aprofitant l’aturada de les competicions pels partits de seleccions, la Junta Directiva ha fet un balanç de l’assistència al Camp Nou i de l’aplicació del Seient Lliure aprovat per a aquesta temporada pic.twitter.com/T0YQSOIoSy — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 16 d’octubre de 2018

Vives també s'ha referit breument a la polèmica sorgida amb Arda Turan: "No ens agraden aquest tipus de notícies, i menys amb un jugador amb qui ens uneixen llaços d'amistat. Però no hem de fer més comentaris sobre aquest incident". On no s'ha volgut mullar és la possibilitat que Lassa no segueixi patrocinant les seccions professionals la temporada vinent: "Aquesta temporada és el patrocinador. Si seguirà sent-ho el curs vinent, és una cosa que treballen els executius del club. Estem molt contents amb els patrocinis que han fet, el que pugui passar a partir del proper 30 de juny ja en parlarem".