Marxa la directora financera del Barça, Montserrat Font

Montserrat Font, directora financera del Barça, va comunicar als seus companys de feina que abandona el club aquest dilluns. Font, que feia més de 15 anys que treballava al Barça, no marxa per l'últim cas que ha esquitxat el Barça, l'escàndol relacionat amb les xarxes socials, ja que havia anunciat la seva decisió d'anar-se'n als seus superiors el gener passat. De fet, continuarà treballant fins al 9 de març. Es va anunciar ahir perquè era la data prevista per fer-ho, quan tocava remodelar aquesta àrea.

Segons informa el portal digital El Triangle, aquesta decisió estaria relacionada amb les tensions que es viuen dins de la junta, especialment en l'àrea financera liderada per Pancho Schroder, director corporatiu i primera autoritat en matèria de gestió econòmica. Fonts del club no donen credibilitat a aquesta idea, apuntant que Font va rebre una oferta de feina fa mesos que va decidir acceptar. És a dir, que marxa perquè ha acceptat una nova feina.

La notícia arriba, però, en un moment complicat de l'àrea econòmica del club, que gestiona un deute cada cop més gran quan toca encarar les obres del nou estadi.