Barcelona serà seu d'uns Mundials de Pilota amb 400 esportistes de 18 països

El Campionat del Món de Pilota Basca, que es disputarà als frontons de la Vall d'Hebron de Barcelona del 14 al 20 d'octubre, comptarà amb la participació de 400 esportistes pertanyents a 18 països. Per primera vegada està prevista la participació de jugadors professionals en el campionat, que se celebra cada quatre anys.

Es disputaran 14 especialitats en les categories de mà, pala, paleta (masculina i femenina), frontennis olímpic (masculí i femení) i cesta punta, amb un total de 172 partits.

L'Ajuntament de Barcelona ha fet una inversió de 300.000 euros per a la renovació i rehabilitació dels frontons de la Vall d'Hebron, seu de la pilota basca a Barcelona'92. Agustí Brugués, president de la Federació Catalana, ha recordat que "no hi ha instal·lacions com aquests arreu del món".

Organitzat per la Federació Internacional de Pilota Basca (FIPV), amb la col·laboració de les federacions espanyola i catalana, el Mundial ha sigut presentat oficialment avui a Barcelona.

A l'acte hi han sigut presents, entre d'altres, Jorge López, director general de la Federació Internacional; Julián García Angulo, president de la Federació Espanyola, i Agustí Brugués, president de la Federació Catalana. Angulo ha explicat que "organitzar un Mundial a Barcelona és un actiu, tothom vol venir a una ciutat com aquesta". I ha conclòs: "Ens cal recuperar la tradició que vam tenir, i modernitzar respectant la tradició".