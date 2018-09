“Barcelona va ser una de les capitals de la pilota”

La pilota va ser una de les grans passions de Barcelona. “Hi va haver una època en què el joc no estava permès i només es podia comprar loteria... o apostar a la pilota o als llebrers. I això ajudava a omplir els frontons”, recorda Agustí Brugués, president de la Federació Catalana de Pilota. Barcelona serà la seu, del 14 al 20 d’octubre, dels Campionats del Món de pilota, “una oportunitat per potenciar un esport que va ser molt popular a la ciutat”, segons Brugués, que va ser jugador durant moltes dècades, abans de saltar als despatxos. “La ciutat era plena de frontons, com el Novedades, el Condal, el Sol y Sombra, el Nuevo Mundo, el Txiki-Alai... Barcelona va ser una de les capitals mundials de la pilota”, afegeix.

Els primer frontons de Barcelona daten del segle XIX, com el de Santa Madrona, inaugurat amb motiu de l’Exposició Universal del 1888 al carrer València. N’hi havia un altre al carrer Diputació, i el Beti-Jai, a la Gran Via de les Corts Catalanes cantonada amb Entença. A partir dels anys 20, la pilota va començar a viure la seva esplendor, amb els millors jugadors bascos visitant la ciutat i aplegant milers d’espectadors. “La pilota va gaudir de molt bona salut fins als anys 80. Ara s’està vivint una època en què s’han unit esforços entre les diferents modalitats”, diu Brugués, que diu orgullós: “Jo soc fill dels frontons. De fet, el meu pare estava jugant al frontó del Club Natació Barcelona quan la meva mare va trencar aigües. Vaig néixer al club i, esclar, encara hi segueixo”. Brugués recorda els anys en què pel frontó del Club Natació hi passaven jugadors de futbol, toreros i artistes com Joan Manel Serrat o Joan Capri. “La pilota va ser tan important que molts jugadors bascos van venir a viure a Barcelona, com el pare de Nacho Solozábal, el jugador de bàsquet”, explica el periodista de TV3 Jordi Robirosa, després de l’acte de presentació d’uns Campionats que han permès guanyar un espai per a la pràctica de les diferents modalitats de pilota. “El gran llegat que deixarà el Mundial seran les instal·lacions de la Vall d’Hebron, que ja van ser seu de la pilota als Jocs Olímpics del 92 i ara han sigut remodelats, i els dos frontons de Bac de Roda, un de curt, de 30 metres, i un altre de llarg”.

Brugués, que va ser campió d’Espanya per clubs en dues especialitats, la paleta de cuir i la pala curta, sempre ha considerat que “la pilota és com un ballet, en què cal combinar força, elegància, moviments, control de l’espai...” I afegeix esperançat: “Els Mundials poden ajudar que es torni a parlar d’un esport que arrossegava milers de persones no fa pas tant”.

En els Campionats del Món hi participaran uns 400 jugadors procedents de 14 països. “Barcelona ha de marcar l’inici d’una nova etapa en la pilota de cara al futur, com en el seu moment van fer els Jocs Olímpics de Barcelona, en què va ser esport d’exhibició”, diu el president de la Federació Espanyola de Pilota, Julián García Angulo. El Mundial comptarà amb quatre modalitats de la disciplina -pilota de mà, cesta punta, pala-paleta i frontennis-, en què competiran jugadors dels Estats Units, Mèxic, Cuba, Guatemala, el Salvador, Bolívia, el Perú, Xile, l’Argentina, l’Uruguai, el Brasil, França, Itàlia i Espanya. Les entrades per a les semifinals i les finals ja s’han exhaurit, segons explica Brugués, que es mostra optimista amb el futur de les diferents modalitats. “La Federació Catalana de Pilota té diverses escoles de pilota funcionant. L’escola de pilota de mà de la Casa de los Navarros i l’escola Manista BCN té uns 60 nens i nenes. I els últims anys la xifra d’inscrits ha pujat, com també ha passat a l’escola de cesta del Club Vasconia Barcelona”, explica. “És un esport que guanya en directe. En cap esport la pilota va tan de pressa com als frontons. I el soroll de la pilota impactant contra el mur és màgic”, conclou.