El Barceloneta guanya el partit estrella de la Lliga de waterpolo a Sabadell (7-8)

Després de debutar en la fase de grups de la Champions, l'Astralpool CN Sabadell i l'Atlètic Barceloneta s'han enfrontat en el partit estrella de la Lliga masculina de waterpolo. L'equip mariner, vigent campió i favorit, s'ha endut un partit molt dur a Can Llong per 7-8. El Barceloneta ha dominat el primer quart amb un gol solitari, i al descans guanyava per 2-4. Després d'un tercer quart igualat (2-2), el Sabadell ha donat emoció al matx en guanyar l'últim quart per 3-2. Òscar Carrillo, amb dos gols, ha liderat l'atac d'uns vallesans encara amb baixes.

El Barceloneta suma 12 punts després de les primeres quatre jornades, per davant del Sabadell, que en suma 9. Tercer és el Sant Andreu, després d'empatar a la piscina del Mediterrani (10-10) un partit en què anava guanyat per 2-5. El Sant Andreu suma 7 punts, tants com un Terrassa amb un partit menys i el Mataró Quadis, que s'ha desfet per 12-5 del Navarra. El CN Barcelona no ha patit contra el cuer, el CN Catalunya, i l'ha guanyat per 13-5.

El CN Sabadell femení, intractable

A la Lliga femenina, el CN Astralpool Sabadell, el Terrassa i el Mediterrani han guanyat els dos primers partits i lideren la classificació. El CN Sabadell, campió i favorit, ha golejat a la piscina del Dos Hermanas andalús (3-29) sense problemes. El CN Terrassa ha superat el Saragossa (9-5), i el Mataró, el Rubí (22-6). El Mediterrani ha derrotat per 10-9 el Sant Andreu.