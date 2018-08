Barros Schelotto, sobre el futur de Messi amb l'Argentina: "És el moment de deixar-lo en pau"

"Jugarem contra el millor equip d'Espanya, el que té el millor jugador del món, que és Messi. És fantàstic jugar contra els millors del món". Així ha presentat el tècnic de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, el pròxim rival del conjunt argentí, un Barça que l'espera aquest dimecres al Camp Nou amb motiu del Trofeu Joan Gamper. L'exjugador no vol que els seus surtin relaxats, i ha deixat clar que per a ell no es tracta de cap amistós. "Intentarem fer un partit d'estira-i-arronsa davant del Barça. Crec que li podem jugar de tu a tu", ha avisat.

Schelotto, que ha reivindicat que Boca Juniors "també té jugadors notables i de categoria", no ha tingut problemes per desfer-se en elogis d'un Leo Messi a qui ha defensat de les crítiques que rep de la selecció argentina. "És el moment de deixar-lo en pau. Jo li diria que faci el que vulgui i que defineixi el seu futur amb tota la tranquil·litat del món". El preparador argentí, però, ha reconegut que no faran un marcatge personalitzat al 10 blaugrana.

També ha parlat d'Arturo Vidal: "És un jugador notable. Serà una aportació molt important pel que fa a la tècnica i a la confiança. És un jugador guanyador en tots els equips on ha estat. És un fitxatge molt bo del Barça". D'altra banda, s'ha referit al seu futur a la banqueta: "Avui penso en Boca, però m'agradaria dirigir la selecció argentina".