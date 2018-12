Molts deures per a Bartomeu a mig mandat

"Som a la meitat del mandat i el programa electoral s'està complint, amb moltes coses acabades i d'altres en procés, com l'Espai Barça. Malgrat la complexitat del moment del país, el Barça se seguirà regint pensant en el benefici del club i els seus socis", va dir Josep Maria Bartomeu durant el tradicional discurs nadalenc davant dels mitjans de comunicació. Reescollit president l'estiu del 2015, Bartomeu acabarà el seu segon i últim mandat el 2021, quan s'hauria d'iniciar un procés electoral en què la principal possible candidatura continuista serà la de Jordi Cardoner. A fora, Joan Laporta i Víctor Font prenen posicions, sense descartar que les eleccions no arribin el 2021 sinó abans, ja que Bartomeu porta mesos convivint amb els rumors d'una possible dimissió, ja sigui per aplanar el camí a Cardoner o, directament, per posar fi a uns anys intensos que han portat el president a concloure que sis anys de mandat en un club de primer nivell són un període molt llarg. Però Josep Maria Bartomeu sempre ha negat que tingui pensat plegar abans del que toca amb una rialla, prenent-se amb humor haver de conviure envoltat sempre de rumors sobre la gestió d'un club, el Barça, sempre complicat.

La directiva blaugrana va tancar l'any amb el tradicional dinar amb els mitjans de comunicació a l'Auditori 1899, on van assistir més de 250 periodistes. "El dinar de Nadal amb més premsa de tot Catalunya i dels clubs de primera", van recordar els responsables de comunicació del club. "A vegades ens sentim atacats injustament, però potser a vegades ens hem d'explicar millor", va dir Bartomeu. En la trobada, el president del Barça va voler deixar clar que el balanç d'aquest 2018 és positiu, malgrat que s'han viscut moments molt complicats, com l'eliminació als quarts de final de la Champions a Roma o la pèrdua de dues votacions a l'assemblea de compromissaris: la proposta de renovació de l'escut i la de l'eliminació del límit de crèdit. Amb l'escut de sempre presidint l'acte, Bartomeu va explicar que "ha sigut un any en què el primer equip ha guanyat el doblet, amb la Lliga i la Copa, i en què totes les seccions han guanyat la Copa; un any de molts projectes fora dels terrenys de joc". "Som un club admirat a tot arreu del món, tant a nivell social com econòmic. Som més que un club", va afegir, i va destacar la inauguració del centre Barça Experience a la ciutat xinesa de Haikou, una instal·lació amb escoles, un museu, oficines i una botiga a l'illa de Hainan. També es va referir al fet que el Barça és el primer club que fa una gira, en aquest cas pels Estats Units, amb l'equip masculí i el femení junts.

A la meitat del seu mandat, Bartomeu pot presumir que el seu és el club amb més ingressos, té Messi content i guanya títols. Amb tot, a l'entitat hi ha nervis, perquè gairebé el 80% d'aquests ingressos es destinen a pagar els salaris dels esportistes, una xifra massa alta segons els experts, i la despesa no es tradueix en un títol, la Lliga de Campions, que Bartomeu no pot ni esmentar per evitar afegir pressió a l'equip. Un canvi respecte dels discursos d'inici de temporada, en què tant a la llotja com al camp s'admetia que el gran repte és recuperar la corona europea.

Un estadi endarrerit

Amb tot, la principal preocupació als despatxos del club és l'Espai Barça. La renovació de l'estadi, de dalt a baix, fent-lo de nou, és el gran llegat que vol deixar Bartomeu, però el procés s'allarga en el temps i no se'n veu el final a l'horitzó. De fet, el projecte segueix sense cap empresa que posi diners a canvi de donar un cognom comercial al Camp Nou, quan en el primer calendari s'havia imaginat que aquesta marca ja estaria tancada i votada en assemblea fa més d'un any i mig. Una decisió endarrerida com el calendari en general d'unes obres que, inicialment, havien de començar el 2017 per acabar el 2021, coincidint justament amb el final del mandat de l'actual junta directiva.

Josep Maria Bartomeu fa mesos que ha acceptat que a la imatge de la inauguració de l'Espai Barça hi sortirà un altre president, perquè llavors ell ja haurà esgotat els dos mandats i haurà tancat la seva època al capdavant d'un club on hi ha poc temps per estar tranquil. Ho demostra tot el calendari de l'Espai Barça, en què el club no ha aconseguit complir el pla econòmic inicial, tot i que cal dir que no hi ha ajudat la burocràcia, amb un recurs de la CUP contra la concessió dels permisos per fer realitat un projecte que ha pres hores de son a molts directius.

Bartomeu sí que inaugurarà, el maig del 2019, l'estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on jugaran el Barça B i l'equip femení. De fet, el juny serà el moment de començar a acomiadar el Miniestadi, que serà enderrocat per preparar l'espai on també s'aixecarà el nou Palau Blaugrana. El nou Camp Nou, en canvi, podria endarrerir-se fins a l'estiu del 2023 o encara més enllà, ja que les obres encara no tenen data d'inici programada. Bartomeu, a la meitat de mandat, té deures per fer. I l'Espai Barça és el principal.

Murillo, a la 'pole position' per reforçar la defensa

"Avui no s'anunciarà cap fitxatge", deia Josep Maria Bartomeu al dinar nadalenc d'ahir al Camp Nou. El president va entomar moltes preguntes sobre Jeison Murillo perquè, coincidint amb el seu discurs, des de València el diari 'Superdeporte' informava que el central colombià marxaria cedit al Barça. Murillo, de 26 anys, no es va entrenar ahir a les ordres de Marcelino, però des del Barça es va refredar el cas dient que no hi hauria novetats sobre el reforç d'un defensa els pròxims dos dies. Murillo, que va jugar a l'Udinese, que el va cedir tant al Granada com al Cadis, i a l'Inter de Milà, es va formar al Deportivo Cali i ha sigut internacional absolut, tot i que no és titular. Aquesta temporada Marcelino ha deixat a la banqueta un jugador que aniria cedit al Barça per reforçar una defensa amb pocs efectius per les lesions d'Umtiti i Vermaelen. El club hauria de pagar més d'un milió d'euros a més d'assumir el sou del nom més ben situat per ser blaugrana aviat.

Audisio guanya el Vázquez Montalbán

Coincidint amb el dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació es va fer oficial que la periodista italiana Emanuela Audisio ha sigut escollida guanyadora de la 13a edició del premi internacional Vázquez Montalbán de periodisme esportiu. Audisio (Roma, 1953) ha cobert Mundials i Jocs Olímpics i ha escrit diversos llibres, com un de dedicat a l'atleta Pietro Mennea, ja que una de les seves especialitats és l'atletisme. El periodista Ramon Besa, en nom del jurat, va explicar que Audisio va conèixer Vázquez Montalbán el 1991 quan el diari 'La Repubblica', on ha fet gairebé tota la seva carrera, va enviar-la a Barcelona perquè expliqués els anys previs als Jocs Olímpics. Audisio, de les primeres periodistes que va parlar de futbol a 'La Repubblica', és la primera dona que guanya aquest premi.