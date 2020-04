Josep Maria Bartomeu exigeix la dimissió de quatre directius del Barça

Josep Maria Bartomeu vol afrontar el seu últim any de mandat amb garanties i ha decidit remodelar la junta directiva. El president, cansat de filtracions i de baralles internes relacionades amb qui podrà tenir més poder un cop ell no hi sigui, ha demanat a quatre directius que presentin la dimissió. Es tracta d'Emili Rousaud, Quique Tombas, Josep Pont i Silvio Elías. La informació, avançada per Mundo Deportivo i confirmada per l'ARA, arriba just el dia que hi havia prevista una junta directiva telemàtica que no s'ha fet. Bartomeu, però, sí que ha trucat als afectats per explicar la seva decisió. I començar a posar ordre, ja que els directius afectats són aquells que van demanar al mateix Bartomeu que convoqués eleccions anticipades quan va esclatar l'escàndol de les xarxes socials fa unes setmanes, el Barçagate. Llavors, Bartomeu va aguantar aquell cop d'estat i ara, es cobrarà les factures.

La junta directiva prevista per aquest dimarts s'havia de centrar en com s'afronta aquest final de temporada sense futbol per culpa del covid-19, fet que ha portat el club a prendre decisions com ara presentar dos ERTO per evitar perdre molts diners. Però el president finalment va canviar de plans. Els directius que han estat convidats a marxar, en cas de no voler dimitir, quedarien dins de la junta sense funcions. Bartomeu pot canviar els càrrecs, però no fer fora directius, segons els estatuts. I de moment, no tenen pensat dimitir doncs entenen que no han fet res de dolent.

651x366 Emili Rousaud, president de Factor Energia i nou vicepresident institucional del Barça / MANOLO GARCÍA Emili Rousaud, president de Factor Energia i nou vicepresident institucional del Barça / MANOLO GARCÍA

Fonts consultades per l'ARA expliquen que Bartomeu vol encarar el seu últim any de mandat amb més calma, decebut per afers com l'escàndol de les xarxes socials o per haver vist com alguns directius parlaven massa amb la premsa per criticar els jugadors. Bartomeu no perdonava especialment la reunió de la Junta en que Rousaud va arribar a demanar al president que donés per acabat el seu mandat un cop es va saber que una empresa pagada pel club havia publicat missatges ofensius contra jugadors del Barça a la xarxa.

El candidat continuïsta, defenestrat

Emili Rousaud doncs, cau en desgràcia. Un Rousaud que curiosament havia de ser el relleu de Bartomeu ja que havia estat escollit per liderar un projecte continuïsta, ja que Bartomeu no podrà presentar-se a les eleccions del 2021. Però els últims mesos la relació entre els dos ha empitjorat. Bartomeu creu que Rousaud, pensant en el seu futur, no ha estat lleial.

El mateix Rousaud ha parlat al programa 'Aquí Cuní' de Ser Catalunya: "Tinc la consciència molt tranquil·la. Jo no filtro res, ni faig crítiques als jugadors”, ha admès. El candidat a la presidència del Barça sí que ha reconegut que alguns cops parla amb la premsa i que, quan ho fa, avisa als companys de Junta. "Tothom pot tenir opinions divergents, però el secret és que tothom pensi en el futur i el benefici del club. Sempre que faig alguna aportació a la Junta només pretenc el bé del Barça".

A Rousaud no l'han convençut les explicacions de Bartomeu, que li ha anunciat la seva destitució, i considera que és inoportú el cessament "en ple confinament". "Els motius que m'ha donat el president m'han semblat de poc pes, sincerament". El candidat continuïsta creu que l'enrenou actual té a veure amb el Barça Gate i lamenta que el model de club actualment a l'entitat, "és molt presidencialista". "Els membres de la junta no cobrem, hi som per pura il·lusió. Segons els estatuts, Bartomeu no em pot expulsar com a càrrec electe, però sí que em pot degradar i fer-me tornar a ser vocal", ha explicat.

"Actualment al Barça estem en un model de gestió molt presidencialista" Emili Rousaud Membre de la Junta directiva del Barça

A més, l'empresari de Factor Energia ha aclarit que encara no havia presentat la seva candidatura a president del Barça tot i que era el candidat preferit de la Junta. "No he mogut fitxa encara. Una candidatura continuïsta amb una Junta que no té tota la credibilitat, potser no és una opció adequada. Ser president del Barça em faria molta il·lusió, és d’aquestes fita a la vida que engresquen, però s’ha de veure si les condicions són les adequades", ha dit a la ràdio.

Cau l'home fort de l'àrea econòmica

També cau en desgràcia l'home fort de l'àrea econòmica, Quique Tombas. Serà Jordi Moix, el directiu encarregat de l'Espai Barça, qui ocuparà el seu lloc en la vicepresidència econòmica. David Bellver passarà a ser el tesorer dins dels canvis abans d'uns mesos claus, ja que cal afrontar la crisi del coronavirus.

Sobre aquesta qüestió, Rousaud ha alertat de la difícil situació que sobre ara arran de la pandèmia. "El model del club, que no és cosa de Bartomeu sinó del model dels últims 15 anys, implica que al Barça tots els ingressos els aboca a les despeses, que sobretot són els salaris del primer equip. Això funciona fins al dia que veus que part d’aquests ingressos poden desaparèixer, que és la situació d’incertesa que tenim ara amb el covid-19. No sabem quina capacitat tindrem de generar ingressos en partides com el tiqueting, les entrades al museu, els patrocinadors… Estem en una situació complexa".

Les pròximes setmanes Bartomeu incorporarà nous directius, a més de potenciar-ne altres que continuen. Algun d'ells, amb opcions de liderar el projecte continuista d'una directiva que estava vivint moments de molta tensió. Bartomeu, cansat de filtracions, com les que van denunciar els jugadors en les negociacions sobre la retallada de sou, ha mogut fitxa per intentar encarar el seu últim any envoltat de gent més fidel. I de pas, fa cas als consells rebuts de gent com Sandro Rosell, que li deia que Rousaud no era una bona opció per ser presidenciable a les eleccions del 2021.