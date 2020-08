Els grups opositors a Bartomeu intenten arribar a acords per fer triomfar una moció de censura

Jordi Farré, el precandidat a les eleccions del Barça que va anar a buscar la documentació per iniciar avui una moció de censura contra el president Josep Maria Bartomeu, es reunirà amb diferents grups opositors avui per coordinar una estratègia en comú. Farré, segons ha informat l'agència Efe, es trobarà amb els grups Manifest Blaugrana, Cor Blaugrana, Tsunami Blaugrana i també amb Albert Perrín, exdirectiu de la junta de Joan Laporta.

"Ara –explica Farré– el club té cinc dies hàbils per posar-se en contacte amb el meu grup de treball i donar el vistiplau a la sol·licitud". Aquest termini s'acabarà el dimecres 3 a les 12 de la nit. Així, dijous Farré ja podria anar a buscar les paperetes i a partir de llavors tindria 14 dies hàbils per aconseguir les 16.000 signatures necessàries per emprendre la moció.

Diferents grups de socis i altres precandidats a les eleccions del 2021 havien demanat iniciar una moció de censura, però es van mostrar crítics amb Farré per anar a buscar els papers de manera unilateral, ja que un cop es posa en marxa una moció, no se'n pot fer cap altra. I si la moció no triomfa, no se'n pot tornar a fer cap altra en cinc mesos. Per tant, aquests grups es reuniran amb Farré per donar suport a una moció que el mateix precandidat demana que no sigui la seva, sinó "la moció contra Bartomeu".

Ahir dimecres, a la tarda, ja es van reunir telemàticament nou grups (Cor Blaugrana, Manifest Blaugrana, Dignitat Blaugrana, Senyor Ramon, SeguimentFCB, Bots Blaugranes, La Resistència del Palau i Noies Barça Twitter) per arribar a acords i no interferir-se. A la reunió també hi van participar els precandidats Víctor Font i Lluís Fernández Alà. En canvi, tot i que hi estaven convidats, no hi van assistir altres precandidats com Joan Laporta i Agustí Benedito, que ja va intentar una moció el 2017 i ara és partidari d'aconseguir la dimissió de Bartomeu a l'assemblea de compromissaris de l'octubre amb la desaprovació dels comptes.

Dos precandidats més, Emili Rousaud i Jordi Farré, no van ser convidats a la reunió, prova de la falta d'unitat a l'oposició a Bartomeu i el malestar amb la decisió de Farré de liderar una moció sense consultar-ho a ningú més. Els grups que es van reunir ahir volen fer una roda de premsa aquest divendres per explicar quin seria el seu punt de vista.