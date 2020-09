Bartomeu: "No tinc pensat dimitir"

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha concedit una entrevista a TV3 abans del Barça-Elx del Trofeu Joan Gamper. El mandatari blaugrana ha dit que no té previst plegar per l'allau de signatures (més de 20.000) que han aconseguit els promotors del vot de censura contra la seva figura. "Ningú té pensat dimitir ara. Ni jo, ni cap directiu, ni cap executiu. El club segueix, no s'atura i tenim molta feina per fer abans que acabi el mercat de fitxatges", ha comentat. És a dir, si ha de deixar el càrrec, serà després que la moció superi la validació de firmes i la directiva hagi de posar urnes al Camp Nou.

Encara en relació a la iniciativa que vol fer-lo dimitir abans que s'acabi el mandat, el president blaugrana s'ha mostrat també sorprès per la xifra de suports que s'han recaptat contra la seva gestió: "És sorprenent la quantitat de signatures que s'han recollit. Ara estem en un tràmit real, en ple procés. Farem el que toca amb màxima transparència. Del que passi a la junta en parlarem un cop es validin les firmes. Ara tenim moltes coses a fer".

Sobre el cas Messi, Bartomeu ha deixat clar que no té cap intenció d'"entrar en conflicte" amb el capità de l'equip, que el va assenyalar en una entrevista recent per no haver complert, suposadament, la promesa d'haver-lo deixat marxar. I ha afegit: "No podíem permetre que se n'anés de cap manera. Les coses les hem de parlar a casa. Disfrutem del Leo, que és el millor. L'important és que juga aquí i volem que es retiri al club".

En relació a la configuració de la plantilla, el mandatari culer ha admès que "han de sortir determinats jugadors perquè en puguin arribar d'altres" a causa del context de dificultat econòmica per la pandèmia. Ara bé, ha matisat que no és per falta de recursos a la caixa sinó "per complir amb el fair play financer". Suárez és un dels futbolistes que són a l'aparador, però Bartomeu s'ha guardat de parlar més del compte de la sortida de l'uruguaià: "És del Barça, té contracte en vigor i és un més de la plantilla".

En canvi, sí que ha explicat més el que ha passat amb la liquidació contractual de Quique Setién després de fer-lo fora fa poc més d'un mes. "Li vam comunicar a Lisboa que no comptàvem amb ell i vam buscar una sortida pactada, cosa que no vam aconseguir. Llavors, en aquest punt, el tema l'ha de resoldre un jutge, com passa en moltes empreses", ha detallat Bartomeu, que s'ha esforçat per transmetre un missatge optimista: "Sembla que ens vulguem recrear en coses del passat. Mirem de centrar-nos en el futur que ens espera. Il·lusionem-nos amb el que ve".