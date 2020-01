¿Es poden fer pitjor les coses?

En el fons, ja va fer bé el Barça d’oferir una roda de premsa ben curta per presentar Quique Setién. Com menys parli Bartomeu, menys incendis. El mateix Setién va admetre que diumenge no s’esperava ser l’escollit per dirigir un club caòtic en la seva àrea esportiva. En cinc anys Bartomeu ha fet fora Zubizarreta i Robert Fernández i ha apartat Pep Segura de l’àrea esportiva. Ha destituït un tècnic per primer cop en disset anys, i per substituir-lo ha rebut carbasses de Xavi, Koeman i Pochettino.

A més, ha negociat de la pitjor manera possible el comiat de Valverde i el seu agent va guanyar la partida dilluns a la nit. I també ha firmat el contracte que volia l’agent de Setién, i no pas el de sis mesos que oferia el club. Una gestió tan dolenta que els partidaris de fer fora Valverde han acabat criticant com s’ha fet. I tot, tancant segurament la porta a la voluntat de Xavi de treballar amb aquesta directiva. ¿Les bones notícies? Setién. Si és valent, ens podem divertir.