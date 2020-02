Bartomeu evita tallar caps a un Barça més dividit que mai

Quan, passades les 9 de la nit, es va acabar la reunió d’urgència de la comissió delegada del Barça per parlar de l’escàndol de l’ús que el club ha fet de les xarxes per difamar, un directiu va deixar clar que respectava la decisió del president, Josep Maria Bartomeu, de no prendre decisions en calent, però que “això no quedarà així”. Bartomeu de moment no tallarà caps en públic. Si fa pocs dies ja va defensar Éric Abidal després de la seva baralla amb Messi, ahir va mantenir en el seu càrrec Jaume Masferrer, l’assessor de presidència responsable dels contractes amb l’empresa I3 Ventures. Fonts consultades per l’ARA, però, expliquen que Masferrer ha quedat tant debilitat que podria perdre el càrrec quan s’acabi la tempesta. Abans Bartomeu afirma voler tenir més informació del que ha passat, però molts semblen més preocupats per descobrir com ha sortit informació de dins del club que no pas per depurar responsabilitats per aquest escàndol.

El president va convocar aquesta reunió, en què només van participar els vicepresidents, Jordi Cardoner, Jordi Moix, Enric Tomas i Emili Rousaud; el CEO del club, Óscar Grau; la secretària de junta, Maria Teixidor, i l’assessor del president, Jaume Masferrer, que es va defensar de les acusacions de mala gestió. Va ser una reunió complicada. I encara podria ser-ho més la reunió de la junta d’aquest divendres, en què hi haurà tots els directius. Especialment aquells que no sabien de l’existència d’aquests contractes i han demanat el cap de Masferrer. Alguns directius haurien arribat a insinuar que no seria mala idea demanar a Bartomeu cedir el seu lloc al directiu escollit per liderar un projecte continuista, Emili Rousaud. Però Bartomeu no té pensat ni plegar ni avançar eleccions. Ara tot pot canviar si la pilota no entra. La pròxima setmana el Barça juga a Nàpols i Madrid dos partits en què la directiva es juga gairebé més que la plantilla, que no acaba de veure clares les explicacions ofertes pel seu president.

Messi ho veu “estrany”

Si la matinada de dimecres Gerard Piqué va titllar de “titella” un periodista que defensava la directiva, ahir va parlar Lionel Messi en una entrevista a Mundo Deportivo, en què va explicar: “Em va agafar una mica de sorpresa perquè no era aquí i estava viatjant. El president ens va dir el mateix que va dir en la conferència de premsa. Quina era la situació, el que havia passat, i no puc dir gaire més. La veritat és que em sembla estrany que passi una cosa així. Deien també que hi hauria proves. Caldrà esperar a veure si és veritat o no. No podem dir gaire, només esperar a veure què passa amb tot això. A mi, la veritat, em va semblar un tema estrany”.

La relació entre la junta i els jugadors, ja prou dolenta, ha empitjorat quan ells van saber que, amb els diners del club, s’havia pagat un servei que havia publicat missatges crítics en contra seva. Bartomeu, però, els va deixar clar que es trencava el contracte amb aquesta empresa, que els missatges havien estat pocs i que la majoria de la feina feta per I3 Ventures havia estat a favor seu. Explicacions que van servir per guanyar temps, però que no van acabar de convèncer.

Els últims incendis han acabat de trencar la convivència dins del club. Els últims mesos han cridat alguns treballadors del Barça per investigar si havien passat informació interna a precandidats opositors com Víctor Font o Joan Laporta. Aquests dies, de fet, la directiva busca culpables a casa per saber com s’ha escapat certa documentació relativa a l’escàndol de les xarxes, i també busca culpables fora. Bartomeu va referir-se, sense citar-lo, al Manchester City -sancionat dos anys sense jugar la Champions- al seu discurs de dimarts. Ahir Pep Guardiola, tècnic dels anglesos, va dir: “Millor que Bartomeu esperi al recurs que hem presentat. Que no parli gaire alt, ja que a vegades tothom està involucrat en problemes”. De fet, algun directiu del Barça ha afirmat que més que buscar enemics fora, primer caldria posar ordre a un club que, més que mai, depèn dels jugadors. Alguns, enfadats pels missatges publicats i pagats pel club.

La directora financera del club plega

Aquest dilluns Montserrat Font, directora financera del Barça, va comunicar als seus companys de feina que abandonava el club. Font, que feia més de 15 anys que treballava al Barça, no marxa per l’escàndol relacionat amb les xarxes socials, ja que havia anunciat la seva decisió d’anar-se’n als seus superiors al gener, molt abans de la publicació de la informació de la SER. Però aquesta decisió estaria relacionada amb les tensions que es viuen dins de la junta, especialment en l’àrea financera liderada per Pancho Schroder, director corporatiu i primera autoritat en matèria de gestió econòmica. Fonts del club no donen credibilitat a aquesta idea i apunten que Font va rebre una oferta de feina fa mesos que va decidir acceptar. Però Font no compartia la manera de treballar actual i mostrava la seva preocupació per una situació econòmica preocupant, especialment la relacionada amb el projecte de l’Espai Barça. Font hauria arribat a negar-se a signar algunes operacions ja que no compartia l’aposta agressiva de Schroder.