Bartomeu admet que s’ha fet una mala gestió del relleu de Valverde

A Ernesto Valverde la destitució no el va agafar per sorpresa. Ja feia setmanes que l’advertien, tant des de la directiva com des de la direcció esportiva, que el seu càrrec corria perill. Almenys això va assegurar Josep Maria Bartomeu. “Sabíem que la dinàmica de l’equip era millorable, i n’havíem parlat amb Valverde moltes vegades. El canvi es fa ara perquè ens calia un impuls per al final de temporada”, comentava el president.

Molt criticat per les formes -per haver negociat amb altres entrenadors mentre Valverde encara estava en el càrrec-, el president va fer autocrítica i va reconèixer que li hauria “agradat que les coses s’haguessin fet d’una altra manera”, perquè “aquest no és el tarannà d’aquesta junta ni del club”. Però va sortir a la llum la trobada amb Xavi Hernández, després de caure a la Supercopa, i els fets es van precipitar.

La versió de Bartomeu és que la decisió respecte a Valverde ja estava presa amb antelació -“la feina estava feta i era el moment de fer el canvi”, deia- i que per això havia començat el càsting d’entrenadors. “En els últims mesos hem parlat amb altres tècnics, inclòs el Quique, però no ho havíem fet públic. Una feina discreta i professional”. De tota manera, no va quedar clar en quin dia concret es va decidir fer el relleu. Només que el nom de Setién no va aparèixer fins dilluns, quan el secretari tècnic, Éric Abidal, i el seu ajudant, Ramon Planes, van fer la proposta a la directiva, que la va aprovar per unanimitat.

Un dard per a Xavi Hernández

Tot i parlar amb diversos tècnics en els últims dies, per a Bartomeu el problema no eren aquestes negociacions, sinó que sortissin a la llum. De fet, les seves paraules van semblar un dard per a Xavi Hernández -amb qui van contactar l’endemà de la Supercopa-, com si hagués sigut l’entorn de l’exfutbolista el que hagués aixecat la llebre. “Sap greu que els últims dies hagi sortit un nom que no hauria hagut de sortir, perquè eren converses privades”, deia Bartomeu. El cas és que Xavi va declinar agafar les regnes de l’equip ara mateix. L’exblaugrana, a més, havia donat suport al precandidat Víctor Font.

Deixant de banda el serial dels últims dies, Bartomeu va assegurar que la destitució de Valverde no era traumàtica per al tècnic. El president insistia que la relació amb el Txingurri -a qui va definir com una persona “magnífica”- durant aquests dos anys i mig ha sigut “molt pròxima”. President i entrenador han estat en contacte permanentment, i va ser Bartomeu qui va evitar que el tècnic se n’anés al carrer a l’estiu, “quan molts demanaven un relleu”. El president, tot i la destitució, va assegurar que “sempre havia cregut” en Valverde, però que ara calia “buscar solucions”. Un missatge emès en una compareixença de poc més de vint minuts que el mateix president volia que fos com més breu millor per evitar el màxim de preguntes incòmodes.