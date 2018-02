Bartomeu surt en defensa de Piqué

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha sortit a defensar el seu jugador Gerard Piqué després de la polèmica sobre les seves paraules i la celebració que va fer en el derbi contra l'Espanyol. "És una celebració que ja han fet molts jugadors. És normal en un gol important a pocs minuts del final", ha dit el màxim mandatari blaugrana en una entrevista amb 'Mundo Deportivo'. "No és la primera vegada que un jugador silencia un estadi. Això ja ho hem viscut al Camp Nou", ha recordat Bartomeu, fent al·lusió al madridista Raúl González o a Iván de la Peña, quan vestia precisament la samarreta blanc-i-blava. "Piqué ha explicat que estava fart d'insults a la seva parella i que es fiquessin amb el seu fill", ha afegit per justificar el gest del jugador. Bartomeu ha reiterat que el Barça no presentarà cap denúncia pels crits contra Piqué, però, això sí, espera que les instàncies esportives corresponents "en prenguin nota i actuïn en conseqüència".

El gest de silenciar el públic de Cornellà-El Prat per part del central del Barça no ha sigut l'únic element polèmic que ha analitzat Bartomeu, que ha assegurat que no dona "importància al que diu Piqué de la propietat de l'Espanyol", ja que la "majoria de clubs" són a dia d'avui "societats anònimes". Per al president blaugrana, si es repassen els clubs de Primera es veu que "molts són propietat de gent que no és de la ciutat del club".

D'altra banda, Bartomeu s'ha referit també a la situació que viu la secció de bàsquet, que aquest dilluns va prescindir dels serveis del tècnic Sito Alonso. "Els resultats no han sigut els que l'afició, l'equip i la junta esperem", ha sentenciat.