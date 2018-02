Bartra debuta amb el Betis com a titular i amb victòria

260x366 Marc Bartra i Carlos Bacca, durant el Betis - Vila-real / CRISTINA QUICLER / AFP Marc Bartra i Carlos Bacca, durant el Betis - Vila-real / CRISTINA QUICLER / AFP

Marc Bartra ha tingut un inici rodó al Betis. L'exjugador blaugrana, que ha arribat al club andalús aquesta mateixa setmana, ha estat titular en el partit contra el Vila-real i ha aconseguit també la seva primera victòria (2-1).

El central ha jugat d'inici i ha estat substituït al minut 71 per Javi García. Aleshores el marcador era encara de 2-0. El futbolista català ha destacat per la seva habilitat a l'eix de la defensa, tant a l'hora d'evitar els atacs rivals com, sobretot, sortint amb la pilota controlada.

Bartra, que va deixar el Barça per fitxar pel Borussia Dortmund l'estiu del 2016 a canvi de 8 milions. Un any i mig després, el central torna a la lliga espanyola. El Betis ha pagat uns 15 milions per fer-se amb els seus serveis fins al 2023.