Bartzokas dona una vida més al Barça de Sito Alonso (65-79)

El Barça Lassa ha guanyat una vida a Rússia, on ha superat per 65 a 79 el Khimki de Giorgios Bartzokas, el tècnic que va asseure’s la temporada passada a la banqueta del Palau, i amb qui va començar un malson que encara dura. Amb el triomf d'aquest divendres, els catalans sumen cinc victòries en quinze partits a l’Eurolliga, i continuen tenint molt difícil la classificació per als 'playoffs', però el bon joc de l’equip contra el Khimki ha permès al grup agafar aire de cara a la segona volta de la competició. El Barça Lassa trenca una ratxa de sis derrotes seguides, i ha aconseguit el primer triomf a domicili a Europa dels últims 10 mesos. L'equip català ho ha aconseguit després de donar 32 assistències, rècord del club en la seva història a l'Eurolliga.

Sito Alonso necessitava un duel com aquest per guanyar confiança, en ell mateix, però també dins el vestidor i els despatxos del Palau. El tècnic, tal com va anunciar després de la desfeta contra el Baskonia, ha arrencat el partit amb els cinc jugadors que van donar la cara contra els bascos en l’últim quart a Vitòria: Ribas, Navarro, Hanga, Moerman i Tomic. I el grup ha respost.

Un triomf coral

El conjunt blaugrana ha sortit a la pista concentrat, protegint la zona, i només permetent que els russos, de la mà d’Alexei Shved, castiguessin l’anella culer des del llançament exterior. En tot el primer quart, l’equip de Bartzokas només ha fet una cistella de dos punts, mentre el Barça ha trobat l’equilibri interior-exterior gràcies a la direcció de Ribas, autor de 8 assistències. El base català, mans ràpides per robar, assistia Seraphin per completar un 2+1 que situava el Barça amb un màxim avantatge de set punts, una diferència que eixamplava Víctor Claver, escorat al vèrtex, per col·locar el 15-25 amb què ha finalitzat el primer quart.

Al segon període, el Khimki ha pujat la intensitat, tot i que només tres jugadors portaven la batuta ofensiva del conjunt rus: Shved, Honeycutt i Gill, que monopolitzaven tot el joc atacant de l’equip de Bartzokas. A poc a poc, la distància s'ha anat eixugant, i Shved col·locava el seu equip a un sol punt després de culminar una porta enrere amb una esmaixada a anella passada. El partit havia entrat en una fase d’imprecisions a totes dues bandes, amb passades on no hi havia ningú i pilotes que s’escapaven de les mans incomprensiblement. El joc s'ha descontrolat, però cap dels dos equips ha aprofitat les transicions ràpides, i el quart ha acabat amb un triple d’Adam Hanga sobre la botzina que posava el 32 a 36 parcial.

En sortir del túnel de vestidors, el Khimki ha sumat una nova amenaça al triumvirat ofensiu dels primers quarts, i Charles Jenkins des de la línia de tres ha anat retallant a poc a poc distàncies fins a col·locar-se per davant, 46 a 45, gràcies a un triple d’Shved. La rèplica blaugrana ha arribat del canell de Navarro, que amb el seu tercer triple ha posat el Barça Lassa novament a comandar el duel al Mytisxi Arena. L’estrella russa monopolitzava el joc del seu equip, encadenant el seu novè punt consecutiu, i situant-se ja per sobre dels 21 punts de mitjana que té aquesta Eurolliga. El Barça ha respost però a través de Ribas i Seraphin, equilibrant el joc de dins i fora de la pintura per arribar al final del període amb empat a 57.

Vezenkov, oblidat durant gran part de la temporada per Sito, ha aparegut al tram inicial de l’últim quart per donar avantatge als blaugranes, que han vist com els russos patien una davallada en el tir exterior fatídica. Mentre el Khimki errava des de fora, el Barça podia córrer, i Bartzokas va hagut d’aturar el partit per evitar que el partit es trenqués. No ho ha aconseguit. Claver, que coneix bé la pista russa, ha replicat amb cinc punts consecutius, els dos últims després d’una gran assistència d’Heurtel. El Barça Lassa se n’anava de 10 i els russos abaixaven els braços: Shved no tocava ni cistella en el triple i Seraphin destrossava l’anella russa amb una esmaixada a una mà que silenciava el pavelló.

El triomf contra el Khimki s’haurà de confirmar el dia a 4 al Palau Blaugrana contra el líder de la fase regular, el CSKA de Nando De Colo i Sergio Rodríguez. Abans però, l’irregular Barça de Sito Alonso jugarà a casa contra el Fuenlabrada a la Lliga Endesa, un partit per tancar un nefast 2017