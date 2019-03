Nou recital ofensiu d'un Baxi Manresa irreductible (101-91)

El Baxi Manresa ha tornat a la Lliga després de l'aturada per la Copa del Rei i els partits de seleccions amb un nou triomf. L'equip català, indomable, segueix entre els vuit primers després de desfer-se de l'Estudiantes al Nou Congost (101-91).

Amb Zubcic liderant l'equip des de la línia de triples i el joc de Toolson, el Baxi ha dominat el primer quart contra un Estudiantes lluitador que no ha pogut tampoc amb les accions de Lundberg. Reforçat per Salho, que tornava després de mesos lesionat, el Baxi ha trencat el partit en el segon quart, quan el joc coral manresà ha servit per protagonitzar un parcial de 13-0. Després d'arribar a manar de 20 punts, al descans l'Estudiantes perdia per 53-37, castigat per Murphy.

El tercer quart, més físic, no ha canviat el partit, però al quart ha arribat la reacció de l'equip madrileny, que gràcies a Suton s'ha arribat a situar a 4 punts (89-85). Cook, però, ha estat l'heroi del Manresa, que s'ha despertat a temps i ha ofert un festival ofensiu per assegurar el triomf.