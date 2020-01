El Baxi Manresa assalta la pista del Baskonia i s’allunya del descens

260x366 El jugador del Baxi Manresa Luka Mitrovic intentant encistellar en el triomf de prestigi del conjunt català ahir al Buesa Arena. / ADRIAN RUIZ DE HIERRO / EFE El jugador del Baxi Manresa Luka Mitrovic intentant encistellar en el triomf de prestigi del conjunt català ahir al Buesa Arena. / ADRIAN RUIZ DE HIERRO / EFE

El BAXI Manresa que entrena el tècnic català Pedro Martínez acumula quatre victòries seguides i comença a deixar enrere els fantasmes del descens que l’havien assetjat al principi de la temporada. Ahir, en una pista complicada com és el Buesa Arena -el Barça hi va caure tan sols fa uns dies en un duel d’Eurolliga- i davant un Kirolbet Baskonia renascut amb l’arribada de Dusko Ivanovic, el conjunt manresà va sumar un nou triomf amb èpica després d’un partit molt igualat i un últim quart vibrant que no es va decidir fins a l’últim minut (79-80).

El Baxi Manresa va començar el partit havent-se de sobreposar a un inici de qualitat dels locals. Gràcies a la presència de David Kravish -que acabaria sent el millor del seu equip al final del partit, amb 16 punts, 7 rebots i un 21 de valoració- i d’Aleksandar Cvetković -16 punts i un 15 de valoració-, els catalans van acabar el primer quart manant (19-22). La igualtat va definir també el segon quart, en què el Baxi Manresa va arribar a aconseguir un avantatge de vuit punts. Els locals, sense acabar de sentir-se còmodes, van reaccionar i la primera meitat va acabar amb taules (39-39).

Després de passar pel túnel de vestidors, el conjunt local va entrar desencertat en el partit davant un Baxi Manresa amb les idees molt clares i amb una mica més de ritme que els bascos, que funcionaven més a batzegades que no pas amb continuïtat. L’intercanvi de cistelles en els primers compassos del tercer període va acabar amb el conjunt català amb dos punts d’avantatge a les portes de l’últim quart (56-58).

En un últim període molt intens van aparèixer l’experiència i la veterania d’Eulis Báez per empatar el partit amb cinc punts consecutius quan el Kirolbet Baskonia semblava que donava un cop de puny damunt la taula. Els últims instants van estar molt igualats, amb el Baskonia per davant gràcies a un triple de Shavon Shields. Cvetkovic va aparèixer per reaccionar i ampliar la diferència catalana (74-77) a falta de menys de mig minut per al final.

Les faltes del conjunt basc van acabar sent definitives. Ryan Toolson va fallar el primer tir lliure, quedant-se d’aquesta manera a les portes de superar el rècord de Nacho Ordín de 70 llançaments consecutius sense fallar a l’ACB. El mateix Toolson va tancar l’anotació del Baxi Manresa amb dos tirs lliures. El Kirolbet Baskonia va acabar anotant un triple sobre la botzina que ja no serviria de res i va veure com se li esfumaven les opcions de classificar-se per a la Copa del Rei en una dolorosa derrota a casa davant la seva afició.

La Penya manté opcions

Qui sí que manté les seves opcions de classificar-se per a la Copa és el Club Joventut Badalona. Els badalonins van recuperar el camí del triomf a l’Olímpic derrotant l’UCAM Múrcia (104-93). El conjunt de Carles Duran va haver de treballar de valent per imposar-se al de Sito Alonso, que va començar el partit amb una bona posada en escena. La Penya va reaccionar en el segon quart, arribant per davant al descans (54-46). Els catalans, catapultats per l’encert del tàndem Omic-Prepelic (27 i 31 punts, respectivament), van imposar el seu relat en la segona part per acabar guanyant. En la pròxima jornada, a la pista del València Basket, es jugaran les opcions de ser a la Copa.