El Baxi Manresa no pot plantar cara a la pista de l'Obradoiro (97-83)

El Baxi Manresa ha caigut a la pista del Monbus Obradoiro per 97 a 83 en un partit en què els catalans sempre han anat per darrere en el marcador. La inspiració de Chriz Czerapowicz i Fletcher Magee en el llançament exterior ha començat a trencar el partit ja al primer quart (12-2), tot i que Manresa de seguida hi ha respost amb la feina dins la pintura d'Eulis Báez (14-13).

No obstant això, en un partit travat i d'alt contacte físic, els locals han sigut capaços de treure més profit de les seves situacions ofensives i l'han trencat ja al descans (54-32) amb un omnipresent Mike Daum dominant el joc interior.

Al començament de la segona part, Magee i Czerapowicz han continuat castigant des del perímetre el Manresa (60-34) i han sentenciat el partit. Ryan Toolson, amb més triples, s'ha unit al festival ofensiu local quan el Manresa ha reaccionat (73-56). El Baxi Manresa ha aconseguit acostar-se en el marcador en un últim quart ja sense història.

La Penya visita el Reial Madrid

L'entrenador del Joventut de Badalona, Carles Duran, va deixar clar que per intentar donar la sorpresa aquest diumenge (12.30 hores) contra el líder de la Lliga Endesa, el Reial Madrid, serà "important recuperar la solidesa defensiva" que només han tingut "en moments puntuals" els últims partits.

El tècnic farà debutar el nou fitxatge de l'equip, el nord-americà Tony Wroten, i en aquest cas descarta un dels dos extracomunitaris de l'equip, l'aler Perrin Buford. El conjunt català té la baixa del pivot Oliver Stevic, amb un trencament miofascial a l'abductor llarg de la cama dreta, mentre que l'aler Joel Parra és dubte per una contractura muscular a la part superior de la cama dreta.

El Barça, sense Higgins ni Pangos

El Barça visita a les 18.30 h l’Iberostar Tenerife en la 20a jornada de la Lliga Endesa. Els blaugranes, que comparteixen el lideratge de la competició amb el Reial Madrid amb un balanç de 15-4, visiten el quart classificat, que té un balanç de 13-6 i és molt perillós al seu pavelló. El Barça ha caigut en les últimes tres visites al Santiago Martín i no suma el triomf des de la temporada 2015-16. Svetislav Pesic s’ha endut a La Laguna un total de tretze jugadors, tots els disponibles del primer equip, mentre que són baixa Higgins i Pangos per lesió.