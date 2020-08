El Bayern goleja contra el Lió i queda a un pas de la temporada perfecte (0-3)

El Bayern segueix cruspint-se adversaris i va golejar a la segona semifinal de la Lliga de Campions un lluitador Olympique de Lió a Lisboa (0-3). Dos gols de Serge Gnabry a la primera part van evitar que la final del proper diumenge a l’estadi de Da Luz (21h) fos per primer cop entre dos clubs francesos. En canvi, el PSG de Neymar, Mbappé i Di Maria, buscarà el seu primer títol en l’onzena final dels bavaresos, que han guanyat cinc abans i han perdut cinc més.

El Bayern buscarà de pas tancar el que seria una temporada perfecte, doncs ja ha guanyat la Lliga i la Copa. I també podria esdevenir el primer equip capaç d’alçar la Champions imposant-se en tots els partits jugats. Ben cert que aquest any no s’ha jugat partit d’anada i tornada als quarts de final i les semifinals, però els alemanys han guanyat els 10 partits jugats fins ara. Mai abans, un club ha guanyat 11 partits seguits en una mateixa edició de la Champions. Diumenge ho buscarà contra el PSG.

A la semifinal, l’Olympique de Lió de Rudi Garcia va saber crear perill en una primera part igualada on la manca de punteria va decidir. Ben ordenat en dues línies, els lionesos recuperaven la pilota i atacaven amb verticalitat, amb detalls de Cornet per la banda i el talent d’Aouar al mig del camp. Tant Toko Ekambi com Memphis Depay van gaudir d’ocasions per posar per davant als francesos, però la manca de punteria i les aturades de Neuer van donar calma a un Bayern que mica en mica, va retrobar la calma. El camí el va obrir Serge Gnabry, qui als 23 anys, ha marcat nou gols en els nou partits que ha jugat en aquesta edició de la Champions. El primer, amb una jugada individual on partint de la dreta, va anar burlant defenses fins trobar un espai per enviar la pilota al fons de la porteria de Lopes. El segon gol, tot potència. Unint força i tècnica, el davanter internacional alemany de pare marfileny va convertir-se en un dels noms propis d’un partit en que el Bayern, a la segona part, va saber controlar millor la situació gràcies a la intel·ligència de Thiago Alcantara i David Alaba. El Bayern va trobar menys facilitats que contra el Barça, amb pèrdues de pilota greus en l’inici del partit, però Flick va saber ajustar mecanismes especialment en una segona part en que va tornar als terrenys de joc el lateral francès Pavard, lesionat fens ara. Fet que podria permetre al tècnic del Bayern a recuperar Kimmich com migcampista.

Lewandowsi apareix

A la segona part, Rudi Garcia va fer tots els canvis, donant minuts al jovenet de 17 anys Rayan Cherki, en una segona part en que el brasiler cedit pel Barça Philippe Coutinho, qui va entrar precisament per Gnabry, va marcar el 0-3, però estava en fora de joc. Però el tercer va arribar, en els darrers minuts, quan amb un preciós cop de cap, el polonès Robert Lewandowski va sumar-se a la festa amb el seu 15è gol a la present Champions, quedant a dos del rècord de Cristiano Ronaldo, qui en va aconseguir marcar 17, en un torneig on es jugaven dos partits més.

El Bayern, amb 42 gols en 10 partits, buscarà la sisena Champions en un partit on podria superar el rècord de gols en una edició de la competició, en mans del Barça amb 45 dianes la temporada 1999/2000 en 16 partits. e