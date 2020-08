El Bayern contra la revolució francesa del PSG

El 1970, després de mesos de negociacions entre la Federació Francesa, l’Ajuntament de París i diversos empresaris, es va fundar el París Saint-Germain, un club nascut ja gran per convertir-se en el referent futbolístic de la capital francesa, una ciutat orgullosa que llavors no tenia un equip capaç de guanyar títols. El PSG ja va néixer gran i des de llavors ha estat controlat pels poders que mouen els fils a la ciutat, des de publicistes fins a grups mediàtics, immobiliaris i, finalment, el fons inversor de Qatar, que s’ha gastat més de 1.000 milions per aconseguir guanyar la Champions. I, de passada, netejar la imatge del règim qatarià. Aquell mateix any que naixia el PSG, Udo Lattek era escollit nou entrenador del Bayern de Munic. Va ser un any especial per als dos clubs que se citen a la primera final de la història de la Champions sense espectadors, a l’estadi Da Luz de Lisboa (21 h / Movistar Champions). Dos clubs que regnen sense rival a la seva lliga, però que aspiren a fer-ho a tot el continent.

El 1970 el líder del Bayern era Franz Beckenbauer, el defensa que havia liderat una generació privilegiada de futbolistes que van portar el Bayern, un club històric però llavors amb un sol títol de lliga, a Primera. I en pocs anys van arribar una Lliga, una Copa i una Recopa. Però, per seguir creixent, Beckenbauer va recomanar fitxar Lattek, l’ajudant de la selecció alemanya, un tècnic que no havia entrenat mai cap club. Va ser una aposta guanyadora i en pocs anys el Bayern ja tenia tres Copes d’Europa. Van ser els primers alemanys en fer-ho. I van posar els fonaments d’un domini que els ha permès guanyar més del 50% de les últimes 50 lligues. Un domini total en què la ferida sempre ha estat no tenir més títols europeus. El Bayern jugarà la seva onzena final, després de guanyar-ne cinc i perdre’n cinc més. “Tenim el somni de ser campions d’Europa. És el que sempre volem, és la gran aspiració de la nostra gent”, admet el tècnic Hansi Flick, que el 1987 va perdre la final de la Copa d’Europa com a jugador contra el Porto. El Bayern sempre ha cuidat els seus exjugadors, que han trobat feina per regir el destí d’un gegant que ha creat aliances amb empreses com Adidas, Allianz o Audi. Però sempre segons ho han decidit exjugadors com Rummenigge, Beckenbauer o Hoeness.

El Bayern, imbatible i favorit

El Bayern arriba com a clar favorit a la final de Lisboa, tot i el potencial del PSG. Els bavaresos es poden convertir en el primer club de la història que guanya el torneig després d’haver guanyat absolutament tots els partits. És ben cert que aquesta edició ha tingut dos partits menys, perquè els quarts de final i les semifinals han estat a partit únic, però el Bayern ha guanyat els 10 partits jugats amb marca golejadora en la història de la competició. Amb 42 gols en deu partits, a la final podria superar el rècord de gols en una edició de la competició, en mans del Barça amb 45 dianes la temporada 1999/2000, però en setze partits. I si marca, el polonès Robert Lewandowski podria aspirar a superar el rècord de gols en una temporada a la competició de Cristiano Ronaldo, que en va fer 17 amb el Madrid. El golejador del Bayern en porta 15, de moment.

El Bayern s’ha plantat a la final després de fer miques el Barça en la derrota més humiliant de la història del club català. Abans ja li havia fet vuit gols al Chelsea, tot i que va ser en dos partits als vuitens de final. En canvi, a les semifinals li va costar una mica més superar el Lió tot i el resultat final (0-3). “Són un gran equip, però hem vist que poden patir en defensa”, va admetre Thomas Tuchel, el tècnic del PSG. Flick recupera Pavard a la banda, cosa que podria permetre a Kimmich jugar al centre del camp en un Bayern sense baixes.

Tuchel, en canvi, té algunes baixes i el dubte del porter Keylor Navas, que podria cedir el seu lloc a Sergio Rico. Tuchel coneix el Bayern a la perfecció. Ja el va derrotar quan entrenava el Borussia Dortmund, i ara s’ha convertit en el primer entrenador capaç de portar a la final de la Champions el PSG, que aspira a ser el segon club francès que toca el cel a Europa, després de l’Olympique de Marsella. Jugadors clau com Mbappé encara no estan al 100%, però el PSG arriba a la final amb Neymar i Di María a un nivell de joc tan alt que el PSG sembla l’únic rival capaç d’aturar el Bayern.