Molt de Bayern per a tan poc clàssic

El futbol alemany fa temps que té enyorança d’un clàssic. Esclar que de Barça-Madrid només n’hi ha un. Per rivalitat eterna i dimensió de les seves aficions, caldria destacar el Borussia Dortmund - Schalke 04, l’anomenat derbi de la conca del Ruhr. Però no és cap partit de gran impacte mundial. La singularitat del campionat alemany és que el Bayern, el club de més cartell, no té un poder antagònic que l’hagi desafiat de forma sostinguda al llarg de dècades. Als anys 70 eren llegendaris els Bayern - Borussia Mönchengladbach, als 80 el gran rival dels bavaresos era més aviat l’Hamburg, als 90 hi va haver fins a cinc campions diferents i al segle XXI els adversaris dels muniquesos han sigut igualment diversos però inconstants.

Afligit com està el futbol alemany per l’absència d’un clàssic indiscutible, la maquinària de màrqueting de la Bundesliga s’ha afanyat a denominar últimament els Bayern - Borussia Dortmund com el deutscher clásico, per allò que han sigut les dues forces més destacades del campionat en els últims anys. També es parla d’El Plastico, contracció de plastik i clásico,amb l’intent de vendre sarcàsticament els partits entre el Hoffenheim i el RB Leipzig, clubs menyspreats com a artificials per ser nou-rics i de poca tradició. En tot cas, l’enyor d’una gran rivalitat sostinguda en la lluita pel títol de lliga és tan gran a Alemanya que ara comença a catalogar-se de clàssic un enfrontament que tot just s’ha produït quatre cops en la història; i dos, aquesta mateixa setmana. Els FC Bayern - RB Leipzig. Sens dubte són els dos equips que més polaritzen Alemanya, els que cauen pitjor entre la resta d’aficions. Un perquè guanya (gairebé) sempre i l’altre per haver nascut amb afany comercial. És com si juguessin Sauron contra Darth Vader, Goldfinger contra el Dr. No, com va publicar Die Zeit. De moment, tots els duels se’ls han endut els muniquesos. I els nouvinguts s’han quedat tres cops en quatre enfrontaments directes en inferioritat numèrica. Dimecres a Leipzig el Bayern va passar als vuitens de final de Copa a la tanda de penals; ahir, a Munic, els de Heynckes van doblegar (2-0) un RB que va jugar amb 10 des del minut 13 i van aconseguir el liderat.

Es converteixi en un clàssic o no, la Bundesliga apuja el seu nivell amb aquests partits. I li fa falta, per com han prosperat la lliga anglesa o la italiana. Per no quedar-se enrere, el campionat alemany necessita més rivalitats que exigeixin el millor de l’altre. El RB Leipzig, que en vuit anys ha passat de Cinquena Divisió a jugar la Champions League, pot ser un futur campió. Però de moment el Bayern és molt de Bayern per a tan poc clàssic.