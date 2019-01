BeSoccer, nou aliat tecnològic de l'Espanyol

Després de setmanes de converses i feina de portes endins, l'Espanyol i BeSoccer, plataforma online dedicada al futbol, han segellat l'acord que els portarà a treballar de forma conjunta en el desenvolupament de l'àmbit digital del club blanc-i-blau. Les dues entitats han firmat un acord fins a final de temporada i tres més, durant les quals l'empresa malaguenya esdevindrà 'partner' tecnològic del club. "Nosaltres oferirem al club sobretot recursos gràfics, infografies i videografies, que casaran molt bé amb la filosofia que vol el club a nivell digital", ha exposat Manuel Heredia, CEO de BeSoccer, sobre l'acord. L'objectiu: traçar sinergies per impulsar l'aposta del club en el món digital.

BeSoccer, una de les plataformes líders a nivell d'informació de futbol a Espanya i amb presència en més de 240 països, s'encarregarà de forma exclusiva del subministrament de dades esportives, com ara videografies, infografies i 'widgets', així com de l'accés a les seves APls, i formarà part del grup d'empreses que estan desenvolupant l'apli oficial del club periquito. El seu llançament està previst per a finals d'aquesta temporada. A l'apli, els seguidors de l'Espanyol hi podran trobar resultats, notícies, material audiovisual i també la possibilitat d'interactuar amb el club des dels seus dispositius mòbils.

Aquest acord és un pas més en el procés de digitalització del club, impulsat per Deloitte, i que pretén millorar l'experiència de l'usuari en els diferents suports d'interacció amb l'aficionat: xarxes socials, web i apli.