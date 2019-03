Beat Feuz i Nicole Schmidhofer, campions del món de descens

Les finals de la Copa del Món d'esquí que se celebren a Soldeu - El Tarter han començat aquest dimecres amb la competició de descens, en què s'han decidit les dues primeres Boles de Cristall que quedaven per adjudicar.

No hi ha hagut sorpreses ni en la categoria masculina ni en la femenina. En nois, Beat Feuz ha revalidat el títol que ja va obtenir la temporada passada. Mentre que l'austríaca Nicole Schmidhofer ha aconseguit la seva primera Bola de Cristall.

La prova masculina ha obert les finals, en què Feus n'ha tingut prou acabant sisè a Grandvalira per derrotar l'italià Dominik Paris, l'únic que li podia prendre el ceptre. L'esquiador suís partia amb un avantatge de 80 punts a la general (el vencedor se n'emporta 100) i en tenia prou acabant entre els tretze primers per revalidar el títol. S'ha notat en el seu descens, conservador, que preferia no córrer riscos i renunciava a la victòria a Andorra.

La prova de descens se l'ha adjudicat precisament Paris, que ha completat el recorregut amb 1:26.80 i ha superat en tres dècimes el noruec Jansrud i en quatre l'austríac Striedinger.

Es compleixen els pronòstics

En categoria femenina, Schmidhofer defensava noranta punts d'avantatge i n'ha tingut prou acabant onzena a Grandvalira. La seva principal rival, la també austríaca Ramona Siebenhofer, no tenia més remei que buscar la victòria però ha comès un error a la meitat del recorregut que l'ha deixat sense opcions.

El descens l'ha guanyat l'austríaca Mirjam Puchner (1:32.91) amb només tres centèsimes d'avantatge respecte de l'alemanya Viktoria Rebensburg. El podi l'ha completat la suïssa Corinne Suter.