Detingut un dels caps dels ultres de l'Inter per les agressions a diversos aficionats napolitans

La policia italiana ha detingut aquest dilluns un dels caps dels ultres de l'Inter de Milà, Marco Piovella, arran dels disturbis que van tenir lloc dimecres passat abans del partit contra el Nàpols i en els quals va morir atropellat un aficionat.

Piovella, nascut a Pavia el 1984, està considerat un dels líders de Boys S.A.N, grup ultra d'extrema dreta de l'Inter de Milà. Conegut com 'Il rosso' (el vermell) perquè és pèl-roig, Piovella ja ha estat detingut altres vegades.

El 29 de desembre Piovella va acudir a declarar pels fets de dimecres acusat d'"inspirador" de la baralla per un dels altres tres ultres arrestats, Luca Da Ros. Els investigadors consideren que Piovella va participar activament en els disturbis contra els seguidors del Nàpols que van tenir lloc als voltants de l'estadi Meazza de Milà, en els quals va morir atropellat Daniele Belardinelli, de 35 anys. Això no implica que fos Piovella qui conduís el vehicle amb el qual es va perpetrar l'atropellament. De fet, Belardinelli i Piovella eren amics. Belardinelli és el cap dels ultres del Varese, un club de tercera agermanat amb l'Inter, i era a Milà per ajudar els ultres locals en la baralla amb els napolitans. La policia segueix buscant el conductor del vehicle que va atropellar Belardinelli, i treballa amb la teoria que es tracta d'un aficionat normal i corrent que en veure al seu voltant una baralla amb ganivets i martells va accelerar per fugir i va atropellar Belardinelli.

El jutge que ha ordenat la detenció de Piovella, Guido Salvini, creu que l'acusat exerceix una "forta influència" entre la resta d'ultres i "és capaç de condicionar les declaracions dels que siguin cridats" per les autoritats que investiguen aquests successos. En els altercats, a més, hi va haver quatre ferits lleus per arma blanca, tots aficionats del Nàpols, i la tensió es a traslladar a l'estadi, on els aficionats de l'Inter van insultar diversos jugadors del Nàpols de raça negra, especialment el defensa francosenegalès Kalidou Koulibaly.