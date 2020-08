El capità del Deportivo declara davant la policia en un nou gir de guió del final de temporada a Segona

La plantilla del Deportivo de la Corunya ha estat citada per passar els tests PCR aquest dijous per tal de poder jugar divendres el partit contra el Fuenlabrada suspès el dilluns 20 de juliol, per culpa del brot de covid-19 al club madrileny. Un partit que ha aturat tot el final de la competició a la Segona Divisió, doncs ja s'haurien d'haver jugat els play-off d'ascensos a Primera.

Els jugadors del Deportivo han de presentar-se a les 10:00 hores a la Ciutat Esportiva d'Abegondo per sotmetre als tests establerts en el protocol de la Lliga abans de cada partit. Segons ha confirmat el Deportivo, el tècnic, Fernando Vázquez, es reunirà en aquestes instal·lacions amb els seus futbolistes. Vázquez però, no els tindrà tots a la seva disposició, però l'equip corunyès ha aconseguit reunir més dels set jugadors de la primera plantilla que han d'estar al camp per complir amb el reglament.

El conjunt corunyès afrontarà aquest partit pendent de les resolucions de les instàncies esportives, en què ha demanat la repetició de l'última jornada de Laliga SmartBank al complet al no haver-se celebrat en horari unificat. També han demanat que se li doni per guanyat el partit amb el Fuenlabrada i l'equip madrileny sigui descendit per no haver respectat les mesures de seguretat contra el covid-19.

Els resultats d'aquesta darrera jornada, amb les victòries del Lugo i l'Albacete, van condemnar al Deportivo al descens a Segona B, motiu pel qual l'històric club gallec busca als despatxos la salvació. Molts dels seus jugadors però, han acabat contracte i han marxat de vacances, però el club ha reunit els suficients per jugar contra el Fuenlabrada i evitar una sanció. Si juguen, encara aspirarien a una sanció als tribunals al Fuenlabrada. Si no juguen, serien sancionats. El Fuenlabrada de la seva part, ha defensat fins el final poder jugar el partit malgrat haver patit més de 30 positius entre jugadors i treballadors, ja que en cas de guanyar a Riazor jugaria el pay-off d'ascens a Primera per primer cop.

Bergantiños, investigat

El capità del Depor, Álex Bergantiños, s'ha vist al centre del cas un cop s'ha filtrat una nota de veu on explicava als seus companys que els interessava jugar el partit d'aquest divendres, endarrerit dos dies després d'haver estat programat per avui dimecres. Un audio on demanava jugar encara que després es pacti el resultat i es decideixi passar el partit agenollats. Cridat a declarar per la policia, Bergantiños ha explicat que té la "consciència tranquil·la. No he fet res dolent, he reiterat que no he incitat a ningú a adulterar un resultat" ha dit a la sortida de la comissaria de Lonzas, a la Corunya.

Bergantiños ha explicat que la denúncia ha sorgit del "departament d'integritat de Laliga" després d'un àudio que va enviar als seus companys d'equip en el qual els demanava que es presentessin per jugar el partit ajornat de la darrera jornada de Laliga SmartBank contra el Fuenlabrada. A l'audio definia el partit com "un paripé". El Fuenlabrada, que encara avui tenia jugadors a un hotel de La Corunya tancats després d'haver tingut el covid-19, necessita jugar el partit i guanyar-lo per deixar fora del play-off d'ascens a Primera l'Elx. L'Elx, que porta més de dues setmanes entrenant sense saber si podrà jugar el play-off, amenaça en portar el cas als tribunals.

L'Elx o el Fuenlabrada jugarien una semifinal del play-off d'ascens contra el Saragossa. La segona seria entre el Girona i un Almeria que ha tingut dos positius per covid-19. Els partits del play-off s'han fitxat per la propera setmana, un cop es jugui el Deportivo-Fuenlabrada. Caldrà però, veure com evoluciona el cas dels positius a l'Almeria.