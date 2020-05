Es retira als 35 anys Sonia Bermúdez, la davantera campiona de Lliga en 9 ocasions

La jugadora de futbol Sonia Bermúdez ha anunciat que penja les botes als 35 anys. Amb 9 Lligues al seu palmarès, la davantera madrilenya és un dels noms més importants de la història del futbol femení a Espanya. A Catalunya va jugar al Barça i el Sabadell.

Nascuda el 1984 a Vallecas, va començar a destacar en clubs com el Leganés i el Pozuelo, abans de marxar a l'Sporting de Huelva, on jugaria del 1999 al 2003, i amb qui va perdre la final de la Copa de la Reina el 2003 contra el Sabadell. Precisament el club vallesà la va fitxar aquella temporada, i Bermúdez arribaria a la final de Copa, en la qual va tornar a perdre, ara contra el Llevant, en una temporada en què el Sabadell va acabar segon a la classificació de la Lliga.

HASTA SIEMPRE FÚTBOL ⚽️ pic.twitter.com/qbh5zgEoUB — Sonia Bermúdez (@sbtribano) May 27, 2020

El 2004 va tornar a casa, al barri de Vallecas, per triomfar al Rayo Vallecano, on guanyaria tres Lligues i una Copa del 2004 al 2011. Després, retorn a Catalunya per liderar el salt de qualitat del Barça, amb el qual guanyaria la Lliga ja la temporada 2011/12, amb ella com a màxima golejadora amb 38 gols.

Després d'una experiència a la lliga nord-americana, als New York Flash, va tornar al Barça, on en total va guanyar quatre Lligues. Del 2015 al 2018 va seguir guanyant títols, ja amb l'Atlètic a de Madrid. I finalment ha penjat les botes al Llevant. En total ha guanyat 9 de les últimes 11 Lligues amb diferents equips, a més de ser cinc cops la màxima golejadora de la competició.