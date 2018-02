Marit Björgen i Noruega, grans triomfadors del Jocs de PyeongChang

Marit Bjørgen ha guanyat aquest diumenge la seva cinquena medalla als Jocs de PyeongChang 2018, la segona d'or, després d'imposar-se a la prova de 30 quilòmetres, estil clàssic -amb sortida en massa- d'esquí de fons, millorant la seva pròpia plusmarca absoluta de trofeus en cites d'hivern olímpiques i, de passada, aconseguint que Noruega acabi al capdamunt del medaller.

Björgen, de 37 anys, ha guanyat la darrera prova de la XXIII cita olímpica hivernal, disputada al Centre d'esquí nòrdic de Alpensia de PyeongChang, amb un temps d'una hora, 22 minuts, 17 segons i sis dècimes; imposant-se amb un avantatge d'un minut i 49 segons sobre la finlandesa Krista Parmakoski.El bronze ha estat per a la sueca Stina Nilsson.

Björgen, que no tornarà a uns Jocs, es retirarà amb 8 ors olímpics quatre plates i tres bronzes, una fita increïble d'una dona que ha guanyat 112 proves de la Copa del món, competició que ha guanyat en quatre ocasions, superant la russa Raisa Smetanina i la italiana Stefania Belmondo com atletes amb més medalles als Jocs d'hivern.

15 medalles als Jocs de Marit Björgen

Björgen, que va guanyar el seu primer trofeu a Salt Lake City (Utah, EUA), fa setze anys, i que a Corea disputa els seus cinquens Jocs, ja havia guanyat als presents Jocs, abans de la prova que aquest diumenge va tancar el calendari de competició, quatre medalles: un or, en el relleu 4x5; un argent, en skiatlon; i dos bronzes, en el 10 quilòmetres lliure i en el relleu esprint. Amb aquest Or també iguala les 8 medalles d'or Olímpiques del seu compatriota el biatleta Ole Einar Bjørndalen, qui va guanyar 13 medalles olímpiques.

Noruega doncs, tanca els Jocs amb una rialla, dominant un medaller am el que lluitava contra Alemanya. Perquè durant l'última jornada de competició, Alemanya s'havia col·locat provisionalment al capdavant de la llista de trofeus a PyeongChang 2018, en guanyar or i plata al 'bobsleigh a 4'. I a la tarda, amb 14-13 en ors a favor dels alemanys davant de Noruega, quedaven dues finals: la final d'hoquei sobre gel masculí, amb Alemanya present, i els 30 quilòmetres clàssics. El triomf de Björgen, sumat a la derrota alemanya a la final d'hoquei, ha permès a Noruega liderar el medaller en aconseguir més medalles que cap altre estat, amb 39 medalles, 14 d'elles d'or. Alemanya ha guanyat 31, 14 d'elles d'or i el Canada, 29. Estats Units ha acabat quart amb 23 medalles, 9 d'or, per davant dels Països Baixos, amb 20.

Triomf rus a l'hoquei sobre gel

540x306 Rússia, campiona en hoquei sobre gel / EFE Rússia, campiona en hoquei sobre gel / EFE

Els Atletes Olímpics de Rússia, als quals no se'ls ha permès participar sota la seva bandera pels casos de dopatge, han guanyat 17 medalles malgrat arribar amb una delegació més curta, dues d'elles d'or, la segona en la final d'hoquei sobre gel masculí, quan han derrotat els alemanys a la pròrroga per 4-3. Amb aquest triomf, Rússia, sumant els títols aconseguits per la Unió Sovietica, iguala els 9 triomfs olímpics en aquest esport dels canadencs, bronze enguany després de perdre sorprenentment a les semifinals amb els alemanys.

En la darrera jornada, Suècia ha guanyat l'or en curling femení, en derrotar en el partit decisiu, a l'amfitriona, Corea del Sud (8-3).