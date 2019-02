La UEFA obre un expedient al Barça i el sancionarà pes les bengales dels seus radicals a Lió

La UEFA ha notificat aquesta tarda que obre un procediment disciplinari al Barça pels incidents provocats per radicals dimarts passat a l'estadi de l'Olympique de Lió. Els radicals, amb símbols dels Boixos Nois, van encendre bengales, fet penat a l'article 16.2 del Codi Disciplinari de la UEFA, on s'especifica que són els clubs els responsables del comportament de les seves respectives aficions. És a dir, el Lió podria ser multat per permetre l'entrada de bengales, però el Barça, també.

El Barça s'exposa a una multa econòmica o una sanció més dura, com el tancament d'una graderia. El club va anunciar que estudia els fets per veure si cal expulsar socis del club. A més, el Barça va presentar una queixa a la UEFA, ja que els aficionats van entrar per petició de la policia francesa, que no volia els radicals a fora de l'estadi.