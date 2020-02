“Han comès 29 faltes i marxem amb una targeta més que ells”

La relació entre Quique Setién i José Bordalás no millora. De nou, els dos tècnics no es van saludar, ni al principi del partit ni al final. I un cop es va acabar el matx, es van intercanviar missatges a la sala de premsa. "Esperava que em vingués a saludar, perquè és el que fa habitualment el tècnic local. Però no hi ha cap tipus de polèmica”, va explicar Bordalás, que va afegir que “el Barça ha acabat demanant l'hora”. Setién no es va amagar i va recriminar el joc dur del Getafe. “No han parat de fer faltes i perjudica el ritme del partit. A la primera part potser no n'han comès tantes, però a la segona en feien cada tres per quatre. I ho he dit al quart àrbitre, que havien d'ensenyar més targetes. Han comès 29 faltes i han acabat amb menys targetes que nosaltres”, va dir el tècnic càntabre. Però no en van ser 29, sinó 30, xifra que converteix el Getafe en l’equip que ha fet més faltes en un partit de Lliga des del 2015. “Contra jugadors tan agressius i intensos com els del Getafe costa jugar. Et fan una falta i toca tornar a començar”, explicava Setién, que va defensar l’estil del seu Barça. “Volem controlar el joc des de la possessió de pilota, des del darrere, amb un risc, és veritat. Però també generant un benefici”, afegia.

Cap dels dos tècnics, doncs, està disposat a renunciar a les seves idees ara, després de tants anys. Bordalás es va queixar que el futbol no havia sigut just amb ells, mentre que el seu jugador, Nyom, afirmava que no tenia clar per quina raó no havia pujat al marcador el seu gol, quan la falta sobre Umtiti era prou evident.