Borja García: “Les etapes s’acaben quan un no és feliç i jo a Girona soc molt feliç”

El Girona i Borja García continuaran caminant plegats fins al 2022, tres temporades més de les estipulades en un contracte que van renovar fa poc més d’una setmana i que ha estat presentat a les instal·lacions del PGA Catalunya Resort. “Vull agrair aquest acord no només a qui l'ha fet possible sinó també a les persones que treballen a les oficines, que sempre m’han mostrat la seva estima demanant-me que em quedés. Em reconforta veure que la gent m’aprecia i, per a mi, és molt significatiu i ho valoro”. Borja està vivint la seva plenitud futbolística a Montilivi, on va aterrar el 2015 procedent del Còrdova. “Abans de donar el meu sí he estat pensant si s’havia complert una etapa, ja que un dels meus objectius era assolir l’ascens i jugar a Primera, dues fites que hem aconseguit. Pensant-ho bé, les etapes s’acaben quan un no és feliç i jo a Girona soc molt feliç. Estic segur que aquesta decisió és la millor que he pogut prendre”.

El mitjapunta madrileny s’afegeix així al selecte grup de companys que recentment han ampliat la seva vinculació, en una estratègia a llarg termini que premia els integrants d’un conjunt enfortit amb el seu aterratge a Primera Divisió. Coincidint amb la finalització del contracte de Quique Cárcel, el director esportiu i pal de paller de l'organigrama, també conclouen contracte el 2022 homes com Mojica, Juanpe, Portu, Choco Lozano i el jove Pedro Porro. Aquesta és la data màxima marcada en les operacions que s’han signat els últims mesos, i que té en el 2021 l’altre gran moment fixat en el calendari per a la seguretat d’un bon nombre de jugadors, com Bernardo, Alcalá, Granell, Aday, Muniesa i José Aurelio Suárez. El Girona ha construït un equip amb recorregut. “He estat content amb Pablo Machín i ara vull seguir així amb Eusebio, el canvi d’entrenador no ha tingut influència en la decisió final de continuar. Ara s’obre una nova etapa, una nova metodologia de treball, amb persones noves que de ben segur aportaran aire fresc”, ha afegit.

Dissabte, debut contra el Bolton

Els homes d’Eusebio Sacristán afronten la segona setmana de pretemporada, que servirà per fer un pas endavant en l’assimilació dels conceptes que el tècnic castellà pretén introduir. “Pel que he pogut veure en els seus equips anteriors, el joc d’Eusebio s’adapta molt a la filosofia que m’agrada. Estic content amb la seva arribada i esperem fer una temporada millor que la del curs passat, cosa que no serà fàcil. Com a mínim, buscarem una nova permanència per poder seguir gaudint a Primera Divisió”.

Borja, que només va marcar dos gols a la Lliga, espera millorar en aquest aspecte. “Soc conscient que les estadístiques són fluixes i espero marcar-ne més. Durant la meva trajectòria, m’he caracteritzat per tenir arribada a l’àrea contrària i, possiblement, ha sigut l’any que menys ho he pogut fer. El primer any a l'elit és complicat, he hagut de fer altres funcions, treballant molt més. L’únic que intento és madurar i continuar aprenent, sent una peça important dins l’engranatge, així segur que els objectius arribaran a bon port”, ha comentat, sense estar preocupat per la falta de reforços, malgrat que fins ara els blanc-i-vermells només han adquirit Muniesa i Mojica en propietat i han assegurat la cessió d'Aleix Garcia. “Estem tranquils, venim d’un Mundial i d’un mercat que s’ha mogut relativament poc. No tenim facilitats per portar els jugadors que el club vol fitxar però mantenim la base del curs passat. Quan hagin d’arribar noves incorporacions, ja arribaran. Primer, recuperem els mundialistes”.

Dimecres el Girona –ja amb Bounou– viatjarà a Anglaterra, on s’estarà fins al dia 25, que emprendrà el rumb a l’Índia. Abans, però, haurà disputat els primers dos partits de la pretemporada. L’estrena tindrà lloc dissabte, contra el Bolton (15.00 hora local, 16.00 hora catalana).