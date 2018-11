Borja Iglesias i Stuani, dos depredadors units pel gol

L’RCDE Stadium acollirà diumenge un partit entre dos dels depredadors més en forma d’aquesta Lliga. El tercer màxim golejador d’aquest curs, Cristhian Stuani (8 dianes), i el cinquè, Borja Iglesias (7), comparteixen un instint depredador que tenen força interioritzat. No importa que l’uruguaià acabi de fer 32 anys, ni que el gallec debuti aquest curs a Primera: les seves respectives carreres estan marcades pels gols.

Borja Iglesias, més desconegut, està vivint una tardana eclosió a Primera (hi ha arribat amb 25 anys), on després de firmar un gol en les primeres sis jornades, ja en suma sis en les últimes sis. Una ratxa fulgurant, a l’altura de la bona temporada anterior al Saragossa, on va deixar una marca inesborrable: 23 dianes en 43 partits i un record humà que encara avui el manté lligat emocionalment a la capital aragonesa.

El seu cas és paradigmàtic perquè abans d’aterrar a Segona s’havia atipat de marcar gols a Segona B amb el filial del Celta: 70 en 131 partits. Ara, a l’Espanyol, ha trobat un ecosistema ideal per desenvolupar-se. Aquest 2018 ha sigut un dels anys més dolços de la seva carrera, també per a un Stuani amb qui empata a 20 gols en l’any natural. En les tres categories del futbol professional espanyol només els superen sis jugadors: Messi (Barça, 28 gols), Luis Suárez (Barça, 24), Enric Gallego (Extremadura, 23), Cristiano Ronaldo (Reial Madrid, 22), Yuri (Ponferradina) i Raúl de Tomás (Rayo Vallecano), tots dos amb 21.

En els cinc anys des que és jugador professional, Borja Iglesias ja ha superat els 100 gols. Com a futbolista blanc-i-blau, a més, s’ha confirmat com a molt més que un jugador d’àrea. Suma 211 passades (17,58 per partit). Stuani, que es va perdre dos partits per lesió, manté uns registres semblants (165 en total, 16,5 per partit). El gallec remata una mica més (2,25 intents per partit per 1,9 de l’uruguaià) i recupera més pilotes (2,17 per 2), però en canvi Stuani presenta més bones xifres en regats completats amb èxit (0,8 per 0,42) i en pilotes perdudes (9,8 per 10,92).

Un ídol a Montilivi

A Montilivi, quan s’escolta el nom de Stuani tothom es posa dret. L’uruguaià viu una segona joventut, coincidint amb el seu fitxatge pel Girona. Als llibres d’història quedarà per sempre com l’autor del primer gol blanc-i-vermell a Primera però la seva gesta no s’acaba aquí, perquè Stuani ha marcat 29 dels 63 gols gironins celebrats a l’elit, el 46%. Una bogeria que l’ha convertit, per mèrits propis, en l’ídol d’una afició enlluernada per la seva capacitat de sacrifici. Lluitador nat, el 7 del Girona és el primer a assumir la pressió sobre la sortida de pilota rival, barallant-se en cada disputa aèria i tornant bojos els contraris, incapaços de contenir la fam d’un davanter que ha destrossat sensiblement els seus números com a blanc-i-blau. A Cornellà-El Prat, Stuani també va cantar 29 gols però va necessitar 117 partits. Només que en marqui un més haurà superat aquell registre. Amb la diferència que tan sols fa 43 partits que defensa l’escut gironí.

De fet, fins fa poc era el pitxitxi de la Lliga, gràcies a un inici meteòric de curs amb vuit gols. Repartits en cinc partits, Stuani ha lligat tres doblets, i això que només ha rematat 19 vegades, 11 de les quals entre els tres pals. L’efectivitat és del 42% si comptem el total de xuts, una xifra que millora fins al 72% quan la pilota enfila les xarxes. Una inoportuna lesió a l’abductor dret, tornant de la segona aturada de seleccions, li ha impedit augmentar la seva llegenda a Montilivi, perquè s’ha perdut dos partits. Durant els últims 15 dies no va viatjar amb l’Uruguai per oblidar els seus problemes físics, i tot indica que diumenge serà titular davant un públic que el recorda amb nostàlgia i el va ovacionar l’11 de desembre passat, en l’única visita del Girona a l’RCDE Stadium (0-1). Diumenge, Borja Iglesias i Stuani tenen una cita amb el gol i una ocasió perfecta per desfer el seu empat particular.