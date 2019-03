Borja Iglesias no descarta una millora de fitxa i de clàusula

L'estiu passat, quan l'Espanyol va aconseguir tancar el contracte de Borja Iglesias com a substitut de Gerard Moreno, els dirigents de l'entitat blanc-i-blava eren conscients que per aconseguir el seu vistiplau havien de tenir un gest amb ell. I el gest va ser deixar la seva clàusula de rescissió en una quantitat força assequible per a un mercat inflat com el futbolístic: 28 milions d'euros (per sobre dels 20 que inicialment havia demanat l'agent del jugador). El motiu era facilitar la sortida del jugador en cas que fes un gran any, com està sent el cas. El fet és que, a pocs mesos de l'estiu, i amb molts clubs estudiant la seva incorporació, Borja Iglesias no descarta cap possibilitat, si bé des de l'entitat tenen força assumit que no continuarà el curs vinent.



Responent en roda de premsa sobre si veu factible una revisió de la seva fitxa i clàusula, el Panda s'ha mostrat obert a estudiar-ho: "Estic disposat a escoltar-ho tot, i més quan un està a gust en un lloc. No hi hauria problema tant per a una cosa com per a l'altra". Iglesias ha deixat clar que està "centrat en l'Espanyol" i que no pensa en res més que aquest club. Però ha reconegut que entén que les necessitats econòmiques del club el converteixen en un objectiu de possible venda: "Pot passar qualsevol cosa, però la veritat és que encara ningú m'ha dit res, estic content aquí, però si arriba la situació el primer seria parlar-ne i prendre la decisió adequada per a totes les parts; però ara per ara no tinc cap notícia". Sobre si marxar suposaria una possibilitat de créixer, ha estat menys clar: "Cadascú afronta les situacions com pot, quan prenc una decisió crec que és correcta i vaig a mort; estic content, molt centrat i amb ganes de seguir creixent aquí".

Una hipotètica sortida, pel valor de la clàusula, del punta gallec a l'estiu deixaria l'Espanyol amb un superàvit de només 17,7 milions, ja que dels 28 que rebria cal restar-ne un 10% pels drets d'una futura venda que es reserva el Celta (2,8 milions, si es ven per aquesta quantitat), i 7,5 més que representen la quantitat pendent d'amortitzar (10 milions repartits en quatre pagaments). I encara més atesa la política marcada pel club de reinvertir només el 50% dels ingressos per vendes de jugadors en reforços. Per tant, si un club volgués pagar la clàusula del gallec i ell acceptés marxar, l'Espanyol (si no canvia la política esmentada) només disposaria de 8,8 milions per destinar-los a reforços.

Bona part d'aquests diners és probable que vagin a parar a un altre integrant de la plantilla, Facundo Ferreyra, que l'Espanyol té cedit per un curs i mig. En cas que vulgui executar l'opció de compra fixada, com a màxim, per a l'estiu del 2020, hauria de pagar 6 milions per l'argentí (se sumarien als 2 ja abonats aquest hivern). Del Chucky, que a Bilbao va estrenar-se com a golejador espanyolista, també n'ha parlat aquest dijous el Panda: "Segur que Rubi avalua la possibilitat que juguem junts i té les seves idees; jo sempre m'he sentit còmode amb un altre davanter, però també estic còmode amb l'actual sistema. M'alegro que jugués a San Mamés i del seu gol; és bo per tots".