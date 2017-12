El Borussia Dortmund acomiada Peter Bosz i fitxa l'austríac Peter Stöger

El Borussia Dortmund ha anunciat l'acomiadament del seu entrenador, l'holandès Peter Bosz, després dels mals resultats a la Bundesliga, i el fitxatge fins al final de la temporada de l'austríac Peter Stöger, cessat fa una setmana al Colònia.

La directiva del Borussia Dortmund ha actuat ràpid després de veure com l'equip era eliminat a la Champions, a un grup amb el Tottenham i el Reial Madrid, i no aixecava cap a la lliga, on el Dortmund encadena vuit partits sense guanyar. Ahir va caure amb el Werder Bremen, un dels darrers classificats.

Segons el director administratiu del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, la "difícil" decisió se li va comunicar en una trobada "molt emocional i amb molt d'estil" a Bosz, qui l'any passat va portar l'Ajax a la final de l'Europa League.

Peter Stöger, sein Co-Trainer Manfred Schmidt sowie Ex-Borusse Jörg Heinrich erhalten einen Vertrag bis zum 30.06.2018. pic.twitter.com/fkJW7kyUUB — Borussia Dortmund (@BVB) 10 de desembre de 2017

L'austríac Stöger, que va deixar el Colònia fa una setmana, després de cinc anys, ha acceptat. Stöger va portar el Colònia de Segona a Primera, i després a Europa per primer cop en 20 anys, tot i que aquest any el club era cuer. El Borussia Dortmund, que ha contractat Stöger fins a l'estiu de 2018, va fitxar a Bosz el juny passat, després d'acomiadar a Thomas Tuchel per les seves diferències i tensions amb la directiva.