Bottas i l’exemple de Rosberg

Valtteri Bottas va donar la sorpresa guanyant el Gran Premi inaugural de la temporada de Fórmula 1, a Austràlia. Amb Ferrari destacant durant la pretemporada, s’esperava que a Melbourne la lluita fos entre Lewis Hamilton i Sebastian Vettel. Però Ferrari va decebre, i el britànic va trobar-se amb un rival bastant més proper. Bottas, que la temporada passada no va celebrar cap victòria després d’assumir el seu paper d’actor secundari, va fer una excel·lent sortida i es va situar primer. Les coses li van anar rodades, al finlandès: els segons neumàtics li van funcionar a la perfecció i no va haver de patir perquè algú li discutís el triomf. Cap error i primer triomf de la temporada al sac. En el moment d’eufòria posterior a travessar la línia de meta, Bottas va deixar anar un missatge per ràdio: “Als que correspongui, foteu-vos!” El missatge ràpidament es va interpretar com una resposta a la frustració que va sentir el pilot davant les crítiques que va rebre la temporada passada per no haver guanyat cap cursa, mentre que el seu company a Mercedes guanyava el seu cinquè Mundial. “Em va sortir així, només volia enviar els meus millors desitjos -va assegurar el finlandès, que va afegir-: Sincerament, ni ho vaig pensar ni estava planificat, simplement em va sortir així. Òbviament, hi ha moltes persones que em donen suport i, de veritat, ho aprecio molt”. Davant la insistència dels periodistes a la roda de premsa per saber a qui es dirigien aquelles paraules, Bottas va acabar dient: “Seria una llista bastant llarga, desgraciadament. Estic segur que la gent a qui anaven dirigides ho sap”.

Aquest any, Valtteri Bottas es juga seguir a Mercedes, ja que acaba contracte a final de temporada. El seu seient, com és obvi, és un dels més cobejats de la graella i, per tant, té molts pretendents. Hamilton l’ha aplaudit, i això sembla una mostra que no el considera un rival clar en la lluita pel títol. Per ser-ho, s’hauria d’enfrontar en molts més circuits al cap de files de Mercedes. No només en aquells en què Hamilton no està còmode, com Melbourne; també en altres en què el britànic pilota com si fos el carrer de casa seva. I plantar cara a l’escuderia quan arribin les temudes ordres d’equip. Rebel·lar-se. Més o menys, com el que va fer Nico Rosberg el 2016, quan va deixar de ser amic de Hamilton per aconseguir el títol just abans de retirar-se. “Crec que Bottas pot ser campió del món. Està en mode atac, aquest any. No pots infravalorar la part mental, a la Fórmula 1. És el que vam veure l’any passat amb Sebastian Vettel”, va dir Rosberg a Bild. Bottas sap en qui ha d’emmirallar-se per arribar a ser campió del món, tot i que quan Hamilton ensumi que el finlandès pot ser un rival pel títol, els elogis donaran pas a les males cares i els retrets.