Bottas guanya en un fi de festa descafeïnat

Amb el campionat de pilots i de constructors decidit des de fa un parell de curses, el circ de la Fórmula 1 s'acomiadava aquest diumenge a Abu Dhabi en un Gran Premi que ha acabat sent bastant descafeïnat, i que ha acabat Valtteri Bottas guanyant la seva tercera cursa de la temporada. El campió Lewis Hamilton i el subcampió Sebastian Vettel -qui aquest diumenge s'ha assegurat el segon lloc al campionat de pilots- han estat segon i tercer, respectivament.

La cursa en sí ha estat ensopida, sense ànima, amb alguns pilots com Felipe Massa lluitant sense esma, més pendent de la jubilació i d'acabar sa i estalvi en la seva darrera cursa que no pas de lluitar per avançar pilots. El millor exemple d'aquesta poca intensitat competitiva entre els 'grans' és que només hi ha hagut una lluita emocionant durant la carrera entre quatre pilots. I optaven... a no quedar penúltims.

Estava tot decidit. Només quedaven les engrunes, com definir les posicions de la zona mitjana dels campionats de pilots i constructors. Només qüestions de la classe mitja-baixa de la Fórmula 1, res dels que lluitaven per la victòria. És cert que faltava que Vettel confirmés el seu subcampionat, però l'alemany ho tenia virtualment fet i només una carambola l'hagués relegat a la tercera posició.

Per entendre la primera part de la cursa n'hi havia prou mirant la realització televisiva, que va entretenir més per les imatges aèries del circuit i de la posta de sol dels emirats, que no pas del que passava al traçat de Yas Marina, que precisament no és gaire amant dels avançaments i que encara dificultava més les coses per als espectadors. Fins al primer canvi de gomes, només un parell de passades, i gràcies. Una d'elles, això sí, bonica: la que li ha fet Grosjean a Stroll.

El 'pit stop' per canviar neumàtics no ha canviat gaire les coses, perquè tothom ha començat amb l'ultratou i ha acabat amb el tou. Només ha variat entre qui s'aturava abans i qui ho feia després. Carlos Sainz, que ha estat dels últims, ha tingut l'opció de remuntar cinc posicions d'una tacada per la bona estratègia a Renault, però quan ja somiava amb els punts, un enginyer l'ha espifiat, no li ha collat bé una roda i ha hagut d'abandonar. L'únic consol és que el seu company Hulkenberg ha fet sisè i l'equip ha acabat sisè a la classificació de constructors.

A diferència d'altres curses, aquí ni tan sols hi ha hagut emoció per la primera posició. Hamilton ha retallat distàncies amb Bottas, però quan aquest s'ha vist amenaçat, ha passat a una tàctica agressiva i ha recuperat distància de cop. Al darrera, Vettel ha entrat tercer en solitari. I una mica més enllà, Verstappen ni tan sols ha tingut opció d'optar a la quarta plaça de Räikkönen.

I això ha estat tot.