Bottas repta Hamilton i començarà primer a Silverstone

Valtteri Bottas va signar ahir la pole position (1:25.154”) i sortirà primer en la segona edició de la temporada del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, el del 70è aniversari. El finlandès es va endur el primer minipunt del cap de setmana per trencar la sensació d’inexpugnabilitat de Lewis Hamilton, segon, mantenint la condició de líder del Mundial i d’amfitrió en el seu circuit fetitxe. La particular guerra civil de l’equip de Brackley segueix agafant forma. L’alternança de registres entre els pilots manté una competitivitat sana que beneficia la disciplina. El to és (de moment) elegant. “No he fet una bona última volta. Valtteri [Bottas] ha fet una bona feina i s’ha merescut la pole. Jo no he estat bé al final”, assegurava Hamilton, respectant el pacte de cavallers no escrit que beneficia totes les parts del pla Mercedes. “Estic molt content. Hem fet un pas endavant en la configuració del cotxe i per això he rendit millor en classificació si ho comparo amb la setmana passada”, comentava Bottas, fent la radiografia de la graella.

Hülkenberg, tercer

A més, el Racing Point de l’alemany Nico Hülkenberg sortirà tercer, per davant del Reb Bull de Max Verstappen. Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Charles Leclerc i Alexander Albon van completar la Q1. Sebastian Vettel i Carlos Sainz van ser 12è i 13è, respectivament.