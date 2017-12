El Boxing Day regala a Kane posar fi a la dictadura golejadora de Messi i Cristiano

No tots els honors del 2017 recauran sobre Leo Messi i Cristiano Ronaldo. El davanter del Tottenham Harry Kane ha fet tres gols contra el Souhampton en la festa del Boxing Day, que se celebra al Regne Unit, i ha tancat així el 2017 amb 56 gols, dos més que l’argentí del Barça. D’aquesta manera, per primera vegada en vuit anys, ni Messi ni Cristiano lideren aquesta estadística. L’últim jugador que havia trencat la dictadura del portuguès i de l’argentí -que el 2012 va marcar 91 gols- va ser David Villa el 2009.

Kane ha aconseguit aquesta distinció després d’un esprint final espectacular. Dissabte al migdia Messi desequilibrava la balança del seu costat en superar Cristiano Ronaldo, i tancava l’exercici del 2017 amb 54 gols gràcies al penal que va transformar en gol a la segona meitat del clàssic. Unes hores més tard del triomf blaugrana al Santiago Bernabéu, el jove atacant dels 'spurs' -24 anys- va sumar-se a la carrera golejadora amb un 'hat trick' contra el Burnley a domicili. I Kane encara tenia una nova oportunitat: el futbolista anglès, en l’òrbita dels grans d’Europa, ha donat tres punts al Tottenham contra el Southampton (5-2) que permeten als 'spurs' seguir lluitant per una plaça de Champions. En el partit disputat a Wembley, Kane ha fet el que sap fer millor: ser infal·lible a l’àrea per definir les jugades col·lectives dels seus companys. En el primer gol, ha rematat a dos pams encara no de la línia de gol una centrada lateral, i ha superat la marca del migcampista d’Ulldecona Oriol Romeu. No hi ha hagut oposició: res s’interposava entre el cap de Kane i el fons de la xarxa.

Tampoc ha tingut gaire dificultat l'execució del segon gol, una gran jugada pels passadissos interiors en què Son ha regalat la pilota al seu company amb una passada rasa des de la banda esquerra. Kane només ha hagut d’empènyer suaument, novament sense oposició. Això sí, després d’un moviment intel·ligent dins de l’àrea, desmarcant-se del primer al segon pal, on ha entrat tot sol. A vint minuts del final, ha arribat la millor definició de Kane de la tarda: amb la cama esquerra, aguantant l'envestida del defensa i picant amb suavitat, ha superat el porter visitant Forster per col·locar el que era el 5 a 1. Dele Alli i Son han rubricat la golejada -el primer amb un xut creuat amb rosca des de la frontal i el segon definint un contraatac de manual-. D'altra banda, Boufal i Tadic han marcat per part de l'equip entrenat per Mauricio Pellegrino.

Empat del Manchester United

La referència ofensiva dels 'spurs' és la punta de llança de l'engranatge creat per Mauricio Pochettino, que la temporada passada va acabar segon a la Premier, a 7 punts de l’intractable Chelsea, i superant els dos equips de Manchester, Liverpool i Arsenal. Aquest curs els 'spurs' segueixen a la part alta de la classificació, però molt més lluny d’un City intimidador que aquest dimecres buscarà contra el Newcastle el divuitè triomf consecutiu. A més, els de Guardiola jugaran després de veure com el Manchester United ha empatat 2-2 contra el Burnley a l'últim minut, gràcies a un rebuig caçat per Lingard. La diferència al capdavant de la Premier podria situar-se en 15 punts si els 'citizens' guanyen. D'altra banda, el Chelsea ha superat el Brighton and Hove Albion 2 a 0.