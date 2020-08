Brad Binder fa història en un Gran Premi esbojarrat a Brno

Gir complet de guió en el tercer Gran Premi de la temporada. Amb l'absència de Marc Márquez, després de tornar a ser operat del braç, els seus rivals directes havien d'aprofitar l'ocasió per sumar punts i deixar el català sense opcions de revalidar el títol mundial. Però no ha estat així. En canvi, qui ha aprofitat la disbauxa en la cursa en el Gran Premi de la República Txeca per fer història ha estat Brad Binder (KTM). Amb només tres curses a la categoria reina, el debutant ha aconseguit la seva primera victòria i s'ha convertit en el primer sud-africà a guanyar a Moto GP. A més, ha donat la primera victòria de KTM en la categoria.

Franco Morbidelli (Yamaha) ha acabat segon tot i liderar gran part de la cursa en solitari i amb un gran marge de temps dels seus perseguidors. Johann Zarco (Ducati), que sortia primer, ha acabat en la tercera posició després d'una batalla en l'última volta amb Àlex Rins (Suzuki). Tot i el bon paper de Pol Espargaró, el pilot català ha acabat caient en un xoc amb Zarco, qui ha estat sancionat fent una long lap. Aquesta penalització ha deixat una de les imatges del Gran Premi quan el pilot francès ha fet un exercici de precisió i control a l'anar al límit de les línies del traçat i aconseguir no perdre la posició a conseqüència del càstig.

Honda no pot sense Marc

Marc Márquez ha estat protagonista tot i no córrer en el Gran Premi de la República Txeca. Per primera vegada en tota la seva carrera, el pilot de Cervera s'ha perdut dos GP seguits. Sense puntuar en cap de les curses disputades aquesta temporada, Fabio Quartararo és el principal favorit per endur-se el Mundial. El Diablo ha intentat esgarrapar avui els màxims punts possibles per consolidar-se com a líder de la qualificació general però les condicions de l'asfalt i problemes mecànics amb la moto, no li han permès aprofitar l'oportunitat. Tot i col·locar-se segon en la sortida, ha anat perdent posicions al llarg de la cursa i ha acabat setè.

Maverick Viñales i Andrea Dovizioso, els dos altres pilots que poden fer la guitza a Quartararo, tampoc han tingut el seu millor dia. El pilot gironí ja va tenir problemes amb la moto en la sessió de qualificació que no s'ha resolt per la cursa i no ha pogut passar de la catorzena posició, just davant d'Alex Márquez.

L'equip del campió del món no treu bons resultats. Sense Marc Márquez la vida és molt més complicada. Amb Àlex Márquez en el seu primer any a MotoGP i Stefan Bradl com a substitut del català fins que es recuperi, Honda no aconsegueix els resultats desitjats. Els dos pilots completaven l'última línia en la sortida i esperaven poder avançar i esgarrapar punt en la cursa. El rookie català, però, ha estat l'únic que ha aconseguit sumar punts -només dos- per tercera cursa consecutiva.

Albert Arenas segueix líder tot i córrer lesionat

En la categoria de Moto2, Enea Bastianini ha guanyat per segon cop consecutiu i es col·loca líder de la general. En una cursa amb pocs avançaments, Sam Lowes (EG) ha aconseguit la segona posició, en la qual s'ha consolidat en les primeres voltes, i ha tornat a pujar al podi després de quatre anys. En la tercera posició, Joe Roberts (American Style), que ha aconseguit que, primer cop, el seu equip quedi en les tres primeres posicions.

A Moto3, Dennis Foggia (Leopard) ha aconseguit la victòria per primer cop en la seva carrera. El pilot gironí Albert Arenas (KTM), primer en la classificació general, ha acabat segon tot i tenir força molèsties en el seu turmell lesionat. Tancant el podi, Ai Ogura (Honda) ha aconseguit la tercera posició.