Braithwaite podria ser el nou davanter del Barça les properes hores

Quique Setién podria tenir el seu davanter aquestes properes hores. I l’escollit, finalment, seria el futbolista del Leganés Martin Braithwaite. El danès, de 28 anys, ha marcat aquesta temporada 6 gols en 24 partits de lliga, en la segona temporada al club madrileny, on va arribar la temporada anterior provinent de la Premier League. El Barça va rebre ahir el vistiplau de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per fitxar un davanter que cobreixi la baixa de llarga durada d’Ousmane Dembélé, operat la setmana passada d’una ruptura del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. El davanter francès estarà uns sis mesos allunyat dels terrenys de joc, fet que va provocar que el Barça demanés a la Federació poder fitxar un recanvi. I el permís ha arribat, tal com el club esperava. Ara, l’elecció del nom ha generat tensions, ja que el criteri de la directiva i l’àrea esportiva no era el mateix.

Segons va avançar RAC1, el club blaugrana ja estaria negociant el seu fitxatge en una reunió a Barcelona amb l’agent del futbolista, Ali Dursun, el mateix de l’holandès Frenkie de Jong. Braithwaite té una clàusula de rescissió de 18 milions d’euros i el Leganés no estaria disposat a rebaixar aquesta xifra després d’haver perdut en el mercat d’hivern un altre davanter, En-Nesiry, que va fitxar pel Sevilla, que va pagar els 25 milions d’euros de la clàusula. Jugant-se la pell per no baixar, el Leganés es comença a fer la idea que podria perdre un dels seus puntals just en el moment més complicat de la temporada.

El Barça ha mantingut obertes altres opcions com és el cas del davanter canari del Getafe Ángel Rodríguez, que té una clàusula més assequible de 10 milions d’euros. Finalment però, el club ha acceptat pagar una mica més i apostar per Braithwaite.e