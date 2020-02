Braithwaite arriba dijous per reforçar l’atac blaugrana

Quique Setién ja té el seu nou davanter. El futbolista danès del Leganés Martin Braithwaite arriba amb un contracte de dues temporades i mitja, fins l’estiu del 2022, i serà presentat aquest mateix dijous. El club volia fer oficial el fitxatge ahir,però finalment l’acord es farà public avui, el mateix dia en queBraithwaite arribarà a Barcelona per entrenar demà a les ordres de Setién. Ahir encara va entrenar amb el Leganés, però va ser el primer en marxar de l’entrenament per començar a fer les maletes. Braithwaite, nascut a Esjberg fill a una família amb arrels a la Guyana, serà el cinquè danès de la història del Barça després de Simonsen, Laudrup, Christiansen i Ekelund.

Per fitxar-lo, el Barça ha pagat la clàusula de rescissió del jugador, de 18 milions d’euros, ja que el club madrileny, lluitant per no baixar, no ha volgut negociar. Ahir de fet, el Barça va parlar amb el club madrileny per veure si aquest acceptava negociar, però el Leganés va deixar clar que no volia perdre un dels seus millors jugadors ara que lluita per no baixar. Per tant, el Barça dipositara avui els 18 milions de la clàusula. El danès, de 28 anys, ha marcat aquesta temporada 6 gols en 24 partits de Lliga. És el seu segon curs al club madrileny, on va arribar la temporada anterior provinent de la Premier League. Abans havia brillat al Tolosa francès i va guanyar també una Copa amb l’Esbjerg, el club de la seva ciutat natal a Dinamarca. Braithwaite, representat per Ali Dursun, el mateix agent que té Frenkie De Jong, sap que segurament, aquest estiu marxarà del club venut, tal com s’ha parlat a les negociacions. En tenir 28 anys i passat a la Premier, el Barça entèn que el podrà vendre per una xifra similar a la pagada ara. El Barça va rebre dilluns el vistiplau de la Federació Espanyola de Futbol per fitxar un davanter que cobreixi la baixa de llarga durada d’Ousmane Dembélé. Tres dies després, ja ha arribat.