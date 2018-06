Brillants per a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha aconseguit al circuit Paul Ricard la seva 'pole' número 75. El cap de files de Mercedes li ha pres la posició de privilegi al seu company d'equip en l'últim sospir i, amb un temps de 1:30.029, sortirà primer al Gran Premi de França.

Feia dues curses que l'anglès no aconseguia el millor temps a la qualificació. Aquest cop ha necessitat una última volta màgica per obtenir-lo. Bottas ha acabat finalment segon, a una dècima. La segona línia estarà formada pel Ferrari de Vettel i el Red Bull de Verstappen.

En una sessió marcada per la pluja, que tot i caure amb molt poca intensitat ha condicionat una mica els cronòmetres, només s'ha lamentat l'accident de Grosjean, que ha xocat contra el mur a la Q3 i ha forçat els comissaris a ensenyar la bandera vermella. El pilot francès n'ha sortit totalment il·lès.

Fernando Alonso, a la Q1

La creu de la jornada ha estat Fernando Alonso i l'equip McLaren. Feia un any que els dos pilots de l'escuderia britànica no podien passar de la Q1, cosa que significa un nou pas enrere d'un equip que no acaba d'arrencar. Alonso ha tingut l'opció de superar el tall a la darrera volta, però ha comès un petit error que l'ha allunyat de la Q2. Aquest diumenge sortirà 16è, mentre que el seu company Vandoorne serà 18è a la graella de sortida.