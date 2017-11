Bruno Saltor, 24è fitxatge de Juan Mata per aconseguir un futbol solidari

Juan Mata ja té una plantilla sencera. El futbolista del Manchester United ha aconseguit fitxar fins a 23 futbolistes per sumar-se a la iniciativa Common Goal, uns fons col·lectiu que usa el futbol com a eina de canvi i al qual els futbolistes destinen l'1% del seu salari. L'última incorporació del projecte impulsat per Mata ha sigut la del futbolista català Bruno Saltor, actualment al Brighton & Hove Albion però amb un ampli currículum al futbol espanyol: Lleida, Espanyol, Nàstic, Almeria o València.

Entre els primers jugadors que van decidir sumar-se a la iniciativa s'hi poden trobar el central alemany del Bayern Munic Mats Hummels i l'italià del Juventus Giorgio Chiellini.

A very special player joins @CommonGoalOrg today. The perfect professional, a great friend and one of the best persons I’ve met thanks to football. Welcome Bruno!! See you on Saturday 😉. #CommonGoal ⚽❤🌍 pic.twitter.com/uTegPLEljH