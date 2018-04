Buffon: "Si tens el cinisme de concedir un penal així al 93, no ets un home, ets un animal"

El Juventus ha posat el crit al cel pel penal que l'ha deixat fora de la Champions al minut 93, al camp del Reial Madrid. El porter Gianluigi Buffon ha qualificat l'àrbitre de "cínic" i li ha dit que és un "animal" sense "personalitat", mentre que el president del conjunt italià ha reclamat que s'implementi "ja" el VAR.

"Si tens el cinisme de concedir un penal així al minut 93, no ets un home, ets un animal. Si no tens personalitat, queda't a la graderia amb la teva dona i els teus fills menjant patates, i no et carreguis una gesta com aquesta", ha respost Buffon, encara encès, a la zona mixta del Bernabéu.

El porter italià ha estat qui més ha alçat la veu protestant la decisió arbitral. També al camp ha vist la vermella directa per dir-li de tot al jove Michael Oliver, l'anglès que, amb 33 anys acabats de complir, ha estat l'encarregat de dirigir el Madrid-Juve dels quarts de final de la Champions.

També ha atès els mitjans el president del Juventus, Andrea Agnelli, que ha assegurat que, després de revisar la jugada, "no era penal". Agnelli ha reclamat que s'implementi ja el VAR per evitar jugades com aquesta. "Pot ser que l'àrbitre veiés penal, però avui tenim tecnologia per poder-ho comprovar i l'hauríem d'utilitzar".

De la seva banda, l'entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, comentava que el penal "no era clar". "No ha estat un penal clar, ha estat un penal gris. L'hi he dit a Sergio Ramos al túnel de vestidors", ha reflexionat a la sala de premsa del Bernabéu. El tècnic ha recordat que, al partit d'anada, es va produir una jugada similar a Cuadrado. "Era el minut 92 i 50 segons, i era penal", ha dit Allegri. A l'anada, però, l'àrbitre no va assenyalar el punt de penal.