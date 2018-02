El Burgos i l'Arandina neguen la seva participació en la trama de partits arreglats destapada per la Policia Nacional

El Burgos i l'Arandina, dos dels clubs de futbol que presumptament estaven implicats en la trama que es dedicava a arreglar partits contra la qual la Policia Nacional va actuar aquest dilluns, han emès dos comunicats en les darreres hores en els que, per una banda, neguen qualsevol participació en aquesta trama, i a més, expliquen que no han rebut cap notificació de les autoritats que investiguen aquests suposats delictes comesos amb l'objectiu final de realitzar apostes il·legals a Àsia.



La direcció del Burgos ha volgut aclarir que l'entitat no té "coneixement ni sospita" de l'existència de conductes irregulars en el club. En els mateixos termes s'ha expressat la junta directiva de l'Arandina, que ha mostrat la seva voluntat de col·laborar per a "esclarir qualsevol tipus d'irregularitat".



Els dos clubs han aparegut a la llista de clubs que la Policia Nacional i La Lliga investiguen en el marc de l'operació contra els partits arreglats que la Policia Nacional va dur a terme el dilluns. Dos dels partits que s'estudien són l'Arandina-Racing, de la temporada 2016-2017, on els càntabres van imposar-se per 1-5, i l'Astorga-Burgos d'aquesta temporada, que va acabar amb una contundent victòria local per 4-0.