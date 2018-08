Darder torna a guiar l'Espanyol, que no enyora Aarón Martín (0-2)

El mateix dia que Aarón Martín feia les maletes per tancar la seva venda al Mainz alemany, Dídac Vilà s'ha confirmat com un recanvi de garanties per al lateral de Montmeló. En l'amistós contra el Burnley (0-2), el mataroní s'ha exhibit pel seu carril, alternant bones internades amb una actuació conjunta força convincent –només li ha sobrat un error defensiu esmenat per David López– que ha coronat amb un gol. Darder, que segueix creixent sobre la gespa, ha marcat el segon en el tram final. El balear segueix sent la prolongació de Rubi sobre la gespa.

L'Espanyol ha iniciat el quart amistós de la pretemporada amb ganes i ocasions, però sense poder batre el Burnley en tot el primer temps. Rubi, ja sense Aarón, ha apostat d'inici per un onze amb Roberto; Javi López, David López, Hermoso, Dídac; Hernán, Darder, Roca, Melendo; Sergio García i Borja Iglesias. Un 4-4-2 amb un doble pivot força creatiu, i que ha sigut l'encarregat de generar bona part del joc dels espanyolistes.

El primer avís ha sigut per a Walters, i acte seguit ha arribat el torn de Dídac, que ha retallat dos defenses amb un sol moviment i ha rematat tou i centrat amb la dreta. L'inici ha sigut intens, amb una pressió força alta de tots dos conjunts. Però l'Espanyol ha sigut l'equip que ha volgut més la pilota i controlar el ritme del joc. El replegament del Burnley, però, ha exigit un partit d'estira i arronsa en què Darder ha anat guanyant pes. L'Espanyol ha estat a punt de celebrar un gol d'Hermoso de cap a sortida de córner, però Legzdins ha tret la pilota de l'escaire. El central blanc-i-blau no ha sigut l'únic defensa que ha avisat: poc després ho ha intentat Javi López amb un xut des de la frontal. La reacció dels anglesos també ha arribat en dos córners.

Hernán i Borja també han buscat la porteria de Legzdins, però primer el porter i després una vaselina per sobre del travesser han frustrat dos bons avisos dels homes de Rubi. Amb relatiu domini i ocasions, l'Espanyol ha marxat al descans sense gols a Turf Moor. Els blanc-i-blaus han triangulat amb força èxit entre les línies dels anglesos, i una bona mostra d'això ha sigut el gol de Dídac, que ha arribat en una acció que diu molt de la feina que està fent Rubi en l'associació entre els seus homes.

Roberto ha iniciat el joc en un servei de porteria i ha fet un teva-meva amb Darder, que l'hi ha tornat. Posteriorment el porter ha desplaçat la pilota cap a Javi López, que ha traçat una paret amb Marc Roca. Javi l'ha deixada per a Hernán, que s'ha frenat i ha centrat el joc assistint a Sergio García, que al seu torn l'ha deixat a Darder. Ja en terreny rival, el d'Artà ha canviat el joc a l'esquerra, on l'esperava Dídac. A partir d'aquí, la jugada ha agafat un ritme més vertiginós i vertical: el lateral mataroní ha vist Sergio, i aquest, entre línies, ha filtrat la pilota per Hernán, que ha vist Borja dins de l'àrea. El gallec no ha controlat bé la pilota, però Dídac se n'ha aprofitat, l'ha recollida i, davant del porter, no ha perdonat. 17 passades en poc més de mig minut per certificar un gol que de ben segur que Rubi deu haver celebrat internament.

L'Espanyol no s'ha conformat amb el gol i, instants després, novament Borja i Hernán han tornat a trobar-se en una acció en què el segon ha estat a punt de doblar l'avantatge. Quan portaven una hora de partit, Rubi ha fet diversos canvis: Baptistão, Duarte i Álex López han entrat per refrescar l'equip. Poc després seria el torn de Piatti, Naldo, Puado i Pipa, que han aportat més físic en els minuts de més cansament. L'argentí i Puado han disposat de dos bons avisos, però finalment ha sigut Darder –que ja suma tres gols en pretemporada– qui ha marcat el segon i definitiu gol, un bon xut ras des de la frontal.